AVISO: Fototermin "Schulschluss in Wien"

Wien (OTS) -

Wir laden Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein, am Freitag, 3. Juli 2026, um 9.00 Uhr, an einem Fototermin zum Schulschluss in Wien mit Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs teilzunehmen.

Bitte merken Sie vor:

Fototermin Schulschluss

Zeit: Freitag, 3. Juli 2026, 9.00 Uhr

Medienvertreter*innen werden gebeten, 10 Minuten vor Beginn des Termins einzutreffen.

Ort: Volksschule Keplerplatz, Keplerplatz 7, 1100 Wien