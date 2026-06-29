- 29.06.2026, 15:00:32
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AVISO: Fototermin "Schulschluss in Wien"
Wir laden Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein, am Freitag, 3. Juli 2026, um 9.00 Uhr, an einem Fototermin zum Schulschluss in Wien mit Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs teilzunehmen.
Bitte merken Sie vor:
Fototermin Schulschluss
Zeit: Freitag, 3. Juli 2026, 9.00 Uhr
Medienvertreter*innen werden gebeten, 10 Minuten vor Beginn des Termins einzutreffen.
Ort: Volksschule Keplerplatz, Keplerplatz 7, 1100 Wien
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
Telefon: 01 52525 77014
E-Mail: [email protected]
Marko Knöbl
Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon: 01/4000-83203
E-Mail: [email protected]
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