  • 29.06.2026, 14:31:33
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Presseinformation zur Bestellung der ORF-Direktor:innen und Landesdirektor:innen

Wien (OTS) - 

ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer, der stv. Vorsitzende Gregor Schütze und der gewählte ORF-Generaldirektor Dr. Clemens Pig sind übereingekommen, die ursprünglich für den 21. Juli 2026 in Aussicht genommene Bestellung der ORF-Direktor:innen und Landesdirektor:innen für die Geschäftsführungsperiode ab dem 1. Jänner 2027 auf Grund der erfreulich hohen Anzahl an hochkarätigen Bewerbungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, um einen professionellen Auswahlprozess entsprechend aller gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes, sicherstellen zu können.

Ein neuer Termin für die Stiftungsratssitzung zur Bestellung der zukünftigen Direktor:innen und Landesdirektor:innen, voraussichtlich im August, ist derzeit in Abstimmung.

Die öffentliche Ausschreibung der Funktionen Direktor/Direktorin für „Programm und Brands“, „Audience und Plattformen“, „Finanzen und Verwaltung“, „Technologie und Innovation“ sowie der Landesdirektoren und Landesdirektorinnen des ORF war am 16. Juni 2026 erfolgt. Die Bewerbungsfrist läuft bis einschließlich 14. Juli 2026.

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