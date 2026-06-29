Mautz (SPÖ): „Hitzewelle eignet sich nicht für parteipolitische Inszenierungen – wir sorgen auch in unseren Spitälern für kühle Köpfe“

Wien (OTS) -

Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Gesundheit, Soziales und Sport, Andrea Mautz, weist die ÖVP-Kritik entschieden zurück und bedankt sich bei den Mitarbeiter*innen des Wiener Gesundheitsverbunds.



„Wer die aktuelle Hitzewelle für billige Schlagzeilen nutzt, wird der Situation nicht gerecht. Während die ÖVP Presseaussendungen in hitziger Polemik verschickt, sorgen tausende Mitarbeiter*innen des Wiener Gesundheitsverbunds mit großem Einsatz dafür, dass die Versorgung der Patient*innen sichergestellt ist“, betont die SPÖ-Abgeordnete Mautz. Dank vorausschauender Planung, guter Vorbereitung sowie umfassender personeller Vorkehrungen konnte die Versorgung der Patient*innen auch am vergangenen Hitzewochenende jederzeit sichergestellt werden. Zentrale Faktoren sind dabei die gezielte Information, Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter*innen.



„Natürlich stellen Extremtemperaturen unsere Gesundheitsversorgung vor große Herausforderungen. Genau deshalb investiert Wien in moderne Kühllösungen, Fernkälteund intelligente Beschattung. Dort, wo es medizinisch notwendig ist - etwa in Operationssälen, Intensivstationen oder Untersuchungs- und Behandlungsräumen, Laboren, im Röntgenbereich, in der Apotheke oder in der Zentralküche - werden diese Systeme selbstverständlich eingesetzt“, so Mautz. Ergänzend kommen in geeigneten Bereichen Deckenkühlungen zum Einsatz. In den 9 Pflegewohnhäusern des Wiener Gesundheitsverbundes werden vor allem Umluft- und Deckenkühlungssysteme genutzt.



Die ÖVP verschweigt bewusst, dass klassische Vollklimatisierungen in Krankenhäusern aus hygienischen und baulichen Gründen nicht flächendeckend möglich sind. „Statt populistischer Zurufe braucht es Verantwortung und Sachlichkeit. Wien setzt mit dem größten Modernisierungsprogramm des Wiener Gesundheitsverbunds bis 2040 konsequent auf zukunftsfitte Gesundheitsinfrastruktur und wirksamen Hitzeschutz“, erklärt die Abgeordnete.



„Unser Dank gilt allen Mitarbeiter*innen, die gerade an diesen heißen Tagen Außerordentliches leisten“, so Mautz abschließend.

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