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Premiereneinladung: "ASCHENPUTTEL – neu getanzt" am 9.7. um 17:00 Uhr

Jubiläumsproduktion des Märchensommer Niederösterreich

Wien (OTS) - 


...Nina Blums Märchensommer NÖ feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt zur Premiere seiner Jubiläumsproduktion ein!

“ASCHENPUTTEL - neu getanzt”
Donnerstag, 9. Juli 2026, 17:00 Uhr
Schloss Poysbrunn – das Märchenschloss im Weinviertel

Zum Jubiläum wird einer der beliebtesten Märchenklassiker neu erzählt: Aschenputtel träumt von einem selbstbestimmten Leben – fernab von den Vorstellungen ihrer Stiefmutter. Gemeinsam mit zwei charmanten, magiebegabten Tauben, einer geheimnisvollen Schatzkarte und einem Prinzen, der sich als leidenschaftlicher Tänzer entpuppt, begibt sie sich auf eine Reise voller Überraschungen. Eine moderne, humorvolle und berührende Inszenierung mit viel Musik, Tanz und Märchenzauber.

Idee & Regie: Nina Blum | Text: Michaela Riedl-Schlosser | Musik: Andreas Radovan | Liedertexte: Gudrun Nikodem-Eichenhardt

Akkreditierung bis Dienstag, 7. Juli 2026, unter [email protected]

Aschenputtel - neu getanzt

Weitere Infos zum Märchensommer finden Sie hier...

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