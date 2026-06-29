Dr. Marcus Presich zum neuen Geschäftsführer der gemdat Niederösterreich bestellt

Korneuburg (OTS) -

Der Beirat der gemdat Niederösterreichische Gemeinde-Datenservice GmbH (gemdatnoe) hat die Weichen für die Zukunft gestellt und Dr. Marcus Presich zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der erfahrene Digital- und Datenexperte wird mit Wirkung zum 1. November 2026 neben Astrid Schober und Leopold Kitir zum Geschäftsführer bestellt. Er tritt in weiterer Folge die Nachfolge von Leopold Kitir an, der nach Jahren erfolgreicher und unermüdlicher Arbeit mit seiner Pensionierung im kommenden Jahr aus der Geschäftsführung ausscheidet und den Übergang beratend und unterstützend begleiten wird.

Marcus Presich wechselt von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien zur gemdatnoe. Dort zeichnete er zuletzt als Bereichsleiter für die erfolgreiche strategische und operative Umsetzung der Themen Daten, Analytik und Künstliche Intelligenz verantwortlich. Mit dieser tiefen fachlichen Expertise soll Presich den eingeschlagenen Innovationskurs der gemdatnoe weiter vorantreiben. Das primäre Ziel für die kommende Amtsperiode ist es, die maßgeschneiderten IT- und Digitallösungen für die über 500 niederösterreichischen Gemeinden konsequent weiter zu vertiefen und zukunftsfähig auszubauen.

„Die gemdatnoe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Partner für die kommunale Infrastruktur unseres Bundeslandes entwickelt. Ich freue mich sehr darauf, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit einem starken Team fortzuschreiben“, so der designierte Geschäftsführer Dr. Marcus Presich. „Die digitale Transformation im kommunalen Bereich bietet enorme Chancen, um Verwaltungsprozesse noch effizienter und bürgernäher zu gestalten. Genau hier werden wir ansetzen.“

Leopold Kitir blickt auf eine intensive und von starkem Wachstum geprägte Zeit an der Spitze des Unternehmens zurück: „Die gemdatnoe steht heute auf einem absolut soliden und zukunftsfähigen Fundament. Mein Dank gilt dem gesamten Team für den großartigen Einsatz in all den Jahren. Ich freue mich, die Führung in so kompetente Hände zu übergeben und den Übergang bis zu meinem wohlverdienten Ruhestand im nächsten Jahr noch aktiv begleiten zu dürfen. Ich wünsche Marcus Presich für die künftigen Aufgaben alles Gute und viel Erfolg.“

Die gemdatnoe wurde 1982 gegründet und ist der führende IT-Dienstleister für Gemeinden, Gemeindeverbände und Bildungseinrichtungen in Niederösterreich. Das Softwarehaus deckt von kommunalen Fachanwendungen über Lösungen für die digitale Bürgerkommunikation bis hin zu IT-Infrastruktur-Komplettlösungen das gesamte Spektrum moderner Kommunalverwaltung ab.