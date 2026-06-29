Bundesvorstand der Österreichischen Zahnärztekammer neu gewählt

Wien (OTS) -

In der konstituierenden Sitzung des Bundesausschusses der Österreichischen Zahnärztekammer am 26. Juni 2026 in Wien wurde zunächst die Angelobung der Mitglieder des Bundesausschusses in Vertretung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Sektionschefin Mag.a Maria Schwarzmann vorgenommen und danach der Bundesvorstand wie folgt neu gewählt:

Präsident:

DDr. Martin HÖNLINGER, Salzburg

Vizepräsidenten:

MR Dr. Günter GOTTFRIED, Oberösterreich

DDr. Klaus GADNER, Tirol

MR DDr. Martin ZAMBELLI, Kärnten

Finanzreferent:

MR Dr. Erwin BERNKLAU, Steiermark

Damit sind in Folge der am 29. Mai 2026 stattgefundenen Zahnärztekammerwahl in den Landeszahnärztekammern nunmehr auch alle Gremien der Österreichischen Zahnärztekammer für die Funktionsperiode 2026 - 2031 neu bestellt.

Die Angelobung des neu gewählten Vorstandes erfolgt demnächst durch die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Korinna Schumann (SPÖ).