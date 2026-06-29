AI EXCELLENCE AWARD AUSTRIA 2026: Fokus auf KI-Agenten und autonome Wertschöpfung

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz wandelt sich vom reinen Analyse-Tool zum aktiven Handelnden. Im Jahr 2026 stehen KI-Agenten im Zentrum der digitalen Transformation – Systeme, die komplexe Aufgaben nicht nur unterstützen, sondern eigenständig ausführen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht Österreichs führender KI-Award in die nächste Runde. Der AI EXCELLENCE AWARD AUSTRIA sucht ab sofort Projekte, die durch den Einsatz von KI-Agenten neue Standards in der Prozessautomatisierung setzen. Gesucht werden Unternehmen und Organisationen, die KI-Agenten bereits produktiv nutzen, um Prozesse autonom zu steuern, Schnittstellen zu überbrücken und die menschliche Produktivität signifikant zu steigern.

„Wir suchen 2026 keine bloßen KI-Experimente, sondern operative Exzellenz durch KI-Agenten. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie übernehmen KI-Agenten komplexe Aufgabenketten und schaffen damit einen echten, skalierbaren Business Impact?“, erklärt Martina Kruber von LSZ.

Was zählt: Autonomie und Mehrwert

Der Award richtet sich an größere Unternehmen und Organisationen (ab 250 Beschäftigte), die KI-Agenten in ihren Unternehmensalltag integriert haben. Bewertet werden:

Autonomie: In welchem Grad agieren die Agenten eigenständig innerhalb von Prozessketten?

Komplexität: Wie werden komplexe Aufgaben oder interdisziplinäre Arbeitsabläufe gelöst?

Business Impact: Welche messbaren Erfolge – von Effizienzgewinnen bis hin zu neuen Geschäftsmodellen – konnten erzielt werden?

Bühne für Österreichs KI-Pioniere

Die fünf besten Projekte werden beim CIO Kongress 2026 vor führenden IT- und Business-Entscheider:innen präsentiert. Die Auszeichnung der Gewinner:innen erfolgt live am 11. Oktober 2026 in Bad Loipersdorf. „Wir wollen jene Pioniere sichtbar machen, die zeigen, wie KI-Agenten als neue ‚digitale Mitarbeitende‘ die Zukunft der Wertschöpfung in Österreich gestalten“, so Kruber.

Einreichungen sind ab sofort möglich.

Einreichschluss: 18. September 2026

Siegerermittlung & Preisverleihung: 11. Oktober 2026 beim CIO Kongress in Bad Loipersdorf

Informationen & Einreichung: www.ciokongress.at/ai-award

*) Hinweis: Für IT-Lösungsanbieter, Beratungsunternehmen sowie Start-ups ist eine Teilnahme ausschließlich über ein Kundenunternehmen möglich.