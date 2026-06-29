Wien (OTS) -

Nach der erfolgreichen graphic novel „Moise mein Freund“ (2024) erscheint nun das zweite Buch mit den unverwechselbaren Zeichnungen und Texten von Florin Moise. Es ist zugleich ein Geschenk zum 80. Geburtstag von Georg Sporschill.

Das Buch beschreibt den gemeinsamen Weg von Moise und Pater Georg über einen Zeitraum von 35 Jahren: ein junger Sozialarbeiter aus Österreich kommt nach Rumänien, um das Elend der Straßenkinder zu lindern. Am Nordbahnhof von Bukarest begegnet er Moise, der ihn die Kanalisation hinabführt, wo hunderte aus Heimen geflüchtete Kinder leben. Moise wird Pater Georg bei seinen Sozialprojekten begleiten, immer wieder ausbrechen und zurückkehren.

Moises Blick ist unmittelbar, seine Geschichten sind tragisch wie humorvoll – und zeugen von der Notwendigkeit zu helfen.

Das Buch ist gegen Spende beim Verein ELIJAH und im Buchhandel erhältlich.

Pressefotos: https://elijah.at/georg-sporschill/

Buchlink: Mein Leben mit Pater Georg | VFMK Verlag für moderne Kunst