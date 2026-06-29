OP-Roboter „Da Vinci“ im LK Mauer live erleben

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen der NÖ Landesausstellung 2026 können Besucherinnen und Besucher den „Da Vinci“ OP-Roboter im Haus 19 des Landesklinikums Mauer live erleben. Das System wird an je einer Woche in den Monaten September und Oktober ausgestellt und durchgehend von einem Experten betreut. So erhalten Interessierte einen spannenden Einblick in die Zukunft der Chirurgie.

Moderne Medizin verlangt höchste Präzision und größtmögliche Sicherheit. Robotergestützte Chirurgie gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Die NÖ Landesgesundheitsagentur setzt auf diese Entwicklung und baut im Rahmen des Gesundheitsplans 2040+ die roboterassistierte Chirurgie im ganzen Land aus. Bereits heute ist das System an den Universitätskliniken St. Pölten, Wiener Neustadt und Krems erfolgreich im Einsatz und wird künftig auch an den Standorten Mistelbach, Mödling, Horn und Amstetten implementiert. Damit stärkt die NÖ LGA ihre Rolle als innovativer Gesundheitsversorger und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Digitalisierung und Zukunftsorientierung.

„Mit der Einführung modernster roboterassistierter Chirurgie bringen wir innovative Medizin direkt zu den Menschen in Niederösterreich. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das vor allem eines: noch präzisere Eingriffe, mehr Sicherheit und bessere Behandlungsergebnisse. Die Technologie unterstützt Chirurginnen und Chirurgen mit höchster Genauigkeit – weit über das hinaus, was mit dem bloßen Auge möglich ist. Dadurch können Eingriffe schonender durchgeführt werden, was oft zu weniger Schmerzen und zu schnelleren Heilungsprozessen führt. Und genau das ist unser Ziel: Dass Patientinnen und Patienten in Niederösterreich von diesen medizinischen Fortschritten unmittelbar profitieren“, betont der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Besichtigungszeiträume des OP-Roboters im Rahmen der NÖ Landesausstellung:

Montag, 21.09. bis Freitag, 25.09.2026

Montag, 19.10. bis Freitag, 23.10.2026

Vorführzeiten: 9 - 18 Uhr

Voranmeldung: nicht erforderlich

Weitere Informationen bei Harald Höllmüller, Landesklinikum Mauer, Tel.: +43 (0)7475 9004-12050, E-Mail: [email protected]