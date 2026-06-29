Start: Austrian Forum for Peace 2026 “The Art of Peace”

Stadtschlaining (OTS) -

Heute startet das Austrian Forum for Peace 2026 auf Burg Schlaining. Unter dem Motto „The Art of Peace“ bringt das Österreichische Friedenszentrum (ACP) bis 2. Juli bereits zum vierten Mal internationale Expert*innen aus Diplomatie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kunst zusammen, um über Frieden, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu diskutieren.

Im Mittelpunkt des Forums stehen Strategien zur Friedensförderung in einer Zeit wachsender globaler Spannungen – von Diplomatie und Mediation bis hin zu Konflikttransformation. Gleichzeitig beleuchtet die Konferenz die Rolle von Kunst und Kultur für ein friedliches Zusammenleben.

Zu den Höhepunkten zählen Keynotes des Friedensforschers Oliver P. Richmond und der ehemaligen UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay, eine Spotlight Conversation zur humanitären Lage im Sudan mit Vertreter*innen der Emergency Response Rooms of Sudan, Gewinner des alternativen Nobelpreises, sowie eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Hannelore Veit zur aktuellen US-Außenpolitik. Zudem diskutiert Kristin Lund, die erste weibliche Kommandantin einer UN-Friedensmission, über die Zukunft internationaler Friedensoperationen.

Ein begleitendes Kunstprogramm mit Installationen sowie die Ausstellung des südsudanesischen Künstlerkollektivs „The Silent Vow“ ergänzen das Konferenzprogramm und sind während des Forums kostenlos zugänglich.