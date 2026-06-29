BOUNCE BACK: EU-Projekt stärkt Resilienz und Lebenskompetenzen an Wiener Schulen

Wien (OTS) -

Im Rahmen des EU-geförderten Interreg-Projekts „BOUNCE BACK“ entwickelte das Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland, der Universität Sopron, der Universität Szombathely sowie weiteren Partnerorganisationen aus Österreich und Ungarn Konzepte und Materialien zur Förderung von Resilienz und Lebenskompetenzen. Das Programm richtet sich an die gesamte Schulgemeinschaft und bezieht Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte sowie Schulleitungen gleichermaßen ein.

Mit der Genehmigung und Förderung des Folgeprojekts „BOUNCING FORWARD“ durch Interreg wird die erfolgreiche Arbeit fortgesetzt und weiter ausgebaut. Dadurch können die entwickelten Ansätze zur Förderung von Resilienz und Lebenskompetenzen künftig noch stärker in Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen verankert und weiterentwickelt werden. Bereits im kommenden Schuljahr sind sogenannte „Life Skills Days“ für Schulklassen sowie eine weitere dreiteilige Workshop-Reihe für Lehrkräfte geplant. Ergänzend werden die Angebote im Rahmen von „Life Skills Labs“ künftig Wiener Schulen standortübergreifend zur Verfügung stehen und durch Organisationsentwicklungsberatung ergänzt.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs betont: "Neben fachlichem Wissen brauchen Kinder und Jugendliche auch Kompetenzen, die sie dabei unterstützen, Herausforderungen zu bewältigen, Verantwortung zu übernehmen und mit Veränderungen umzugehen. Mit BOUNCE BACK stärken wir Schulen dabei, diese Lebenskompetenzen gezielt zu fördern und Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihren weiteren Bildungs- und Lebensweg vorzubereiten."

In Zusammenarbeit von Psycholog/innen, Didaktiker/innen sowie Pädagog/innen wurden niederschwellige Konzepte und zielgruppengerechte Unterrichtsmaterialien erarbeitet. Lehrkräfte von 16 Pilotklassen nahmen an einer dreiteiligen Workshop-Reihe teil, während die jeweiligen Schulleitungen im Rahmen von vier Coachings bei der standortspezifischen Umsetzung begleitet wurden. Dadurch konnten bereits rund 1.200 Schülerinnen und Schüler direkt erreicht werden. Ziel ist es, Pädagog/innen Orientierung und Handlungssicherheit bei der Förderung zentraler Lebenskompetenzen zu vermitteln, die sich auch in den überfachlichen Kompetenzen des österreichischen Lehrplans wiederfinden und für den schulischen wie persönlichen Erfolg von großer Bedeutung sind. Die Teilnehmenden reflektieren ihre Rolle als Lehrpersonen und erhalten Impulse, um diese Kompetenzen gezielt bei ihren Schüler/innen zu fördern. Die Workshops werden durch Erkenntnisse aus der Lern- und Motivationsforschung ergänzt.