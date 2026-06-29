Marchetti: „Blaue Gagenkaiser ohne Gegenleistung“

Wien (OTS) -

„Blaue Gagenkaiser ohne Gegenleistung: Das ist die einzige verlässliche Konstante freiheitlicher Politik unter Parteichef Herbert Kickl. Kickl und die Seinen sind zwar stets als erste zur Stelle, wenn es darum geht, niveaulose Neiddebatten vom Zaun zu brechen und einen Kreuzzug gegen ominöse Eliten zu führen. Dabei bekämpft die FPÖ nicht das System, sondern kostet es unverschämt aus: Fakt ist, dass die wahren Gagenkaiser im Parlament auf der freiheitlichen Oppositionsbank sitzen. Gegen das System zu hetzen, während man sich auf Kosten des Systems und seiner Steuerzahler die Taschen vollstopft, ist unehrlich und scheinheilig obendrein“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die Offenlegung der Nebeneinkünfte blauer Spitzenpolitiker.

„Welche Leistung haben die blauen Bonzen für die Menschen in Österreich bisher eigentlich erbracht? Nein zu dringend notwendigen Entlastungsmaßnahmen wie dem Billigstromgesetz, der Spritpreisbremse, das Veto zum nachweislich wirksamen Stopp des Familiennachzugs oder das Nein zum Asyl- und Migrationspakt, Verprassen von Steuergeld für die Verschwörungsfantasien des Hobbydetektivs Christian Hafenecker im U-Ausschuss, ein alles andere als bescheidener S-Klasse-Mercedes als Dienstwagen für den Parteichef, hurtige Spritztouren unter beträchtlichem Alkoholeinfluss während der Dienstzeit sowie das Schwänzen von Sitzungen zwecks Urlaubsplanung: Die blaue Arbeitsverweigerung ist Programm. Man fragt sich, wann die Kickl-FPÖ endlich beginnt, Politik für die Österreicherinnen und Österreicher zu machen, statt Probleme und ihre eigene Geldbörse zu bewirtschaften“, so Marchetti abschließend.