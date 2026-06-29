Feierliche Ausmusterung und Angelobung in Schönbrunn

Wien (OTS) -

220 Aspirantinnen und Aspiranten der Landespolizeidirektion Wien, darunter 67 Frauen, feierten am 29. Juni 2026 hinter dem Schloss Schönbrunn in Wien in Anwesenheit von Innenminister Gerhard Karner, dem Wiener Landespolizeipräsidenten Gerhard Pürstl sowie dem Dritten Präsidenten des Wiener Landtags, Gerhard Schmid, den erfolgreichen Lehrgangsabschluss ihrer polizeilichen Grundausbildung.

Zugleich wurden 259 Aspirantinnen und Aspiranten, davon 78 Frauen, angelobt. Sie befinden sich derzeit in der Polizeigrundausbildung und bekannten sich mit der Angelobung offiziell zu ihrer verantwortungsvollen Aufgabe im Dienst der Sicherheit der Menschen in Wien.

Innenminister Gerhard Karner betonte: „Die Stärkung der Wiener Polizei geht konsequent weiter – mehr als 250 neue Polizistinnen und Polizisten wurden heute feierlich angelobt, weitere 220 feierten den Abschluss ihrer Polizeiausbildung. Mit diesem deutlichen Personalzuwachs wird der aktuelle Personalhöchststand bei der österreichischen Polizei nicht nur gehalten, sondern auch langfristig abgesichert – mehr Personal bedeutet mehr sichtbare Präsenz, kürzere Reaktionszeiten und noch mehr Sicherheit für die Bevölkerung.“

Derzeit befinden sich rund 1.000 Polizeischülerinnen und -schüler in der polizeilichen Grundausbildung der Landespolizeidirektion Wien. In der Bundeshauptstadt werden im Jahr 2026 mehr als 400 Polizeischülerinnen und -schüler ihre polizeiliche Grundausbildung abschließen und in den Streifendienst gestellt.

Abschluss des Lehrgangs für dienstführende Beamte

Weitere 198 Beamtinnen und Beamte des Grundausbildungslehrgangs E2a, darunter 48 Frauen, feierten ihren erfolgreichen Lehrgangsabschluss. Sie werden künftig als dienstführende Beamtinnen und Beamte die Dienststellen in Führungsfunktionen verstärken.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hob die Bedeutung dieses Tages hervor: „Neue Polizistinnen und Polizisten treten in den Dienst für die Menschen in Wien, während künftige dienstführende Beamtinnen und Beamte zusätzliche Verantwortung übernehmen. Gemeinsam leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit und zum Zusammenleben in unserer Stadt.“

Auch der Geschäftsführer der Schönbrunn Group, Klaus Panholzer, würdigte den Festakt in einem Statement: „Mit dem Blumenparterre bietet Schönbrunn eine einzigartige Kulisse für die feierliche Angelobung und Ausmusterung der österreichischen Polizei. Es ist uns eine große Ehre, Gastgeber dieser bedeutenden Veranstaltung zu sein. Besonders schön ist, dass neben den Absolventinnen und Absolventen auch ihre Familien und Angehörigen sowie die Besucherinnen und Besucher Schönbrunns an diesem besonderen Moment teilhaben können. So wird die Wertschätzung für die Leistungen der jungen Polizistinnen und Polizisten in einem würdigen Rahmen sichtbar und mit vielen Menschen geteilt.“