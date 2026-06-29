20 Jahre gelebte Qualität: Physio Austria für ISO 9001-Zertifizierung ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die Ehrung unterstreicht das langjährige Engagement des Berufsverbandes für strukturiertes Qualitätsmanagement, kontinuierliche Verbesserung und nachhaltige Organisationsentwicklung.

Quality Austria gilt als führende österreichische Instanz für Integrierte Managementsysteme sowie für Aus- und Weiterbildungen, Personen-, System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen, Validierungen und Assessments und für das Austria Gütezeichen. Mit rund 1.000 internationalen Netzwerkpartner*innen und Kooperationen mit mehr als 20 Organisationen engagiert sich Quality Austria aktiv in Normungsgremien sowie internationalen Netzwerken.

Im Rahmen der Auszeichnung betonte Quality Austria Co-Geschäftsführer Dr. Werner Paar die Bedeutung von Qualitätsmanagementsystemen: „Die ISO 9001 ist die international anerkannte Norm für Qualitätsmanagementsysteme und unterstützt Organisationen dabei, ihre Prozesse systematisch zu steuern und kontinuierlich zu verbessern. Sie schafft die Grundlage, um die Anforderungen aller Stakeholder zuverlässig zu erfüllen, deren Zufriedenheit zu erhöhen und die Leistungsfähigkeit der Organisation nachhaltig zu steigern.“

Die Urkunde „20 Jahre ISO 9001“ übergab Dr. Werner Paar an den Geschäftsführer von Physio Austria, Mag. Stefan Moritz, MSc sowie an die Qualitätsbeauftragte Hannah Moser, BSc BA.

Stefan Moritz hebt die gemeinsame Leistung hervor: „Unser Dank gilt insbesondere allen Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen, die uns bei den Audits begleitet und diesen kontinuierlichen Entwicklungsprozess mitgetragen haben.“

Auch Hannah Moser unterstreicht den Mehrwert der Zertifizierung:

„Die konsequente Orientierung an klar definierten Prozessen und deren laufende Verbesserung tragen maßgeblich zur Senkung von Prozess- und Schattenkosten bei. Gleichzeitig stärkt das Qualitätsmanagement die Organisationsentwicklung, verbessert die interne Kommunikation und fördert Motivation sowie Verantwortungsbewusstsein im Team.“

Die ISO 9001-Zertifizierung ist international anerkannt und bestätigt, dass Physio Austria seine Prozesse systematisch steuert, regelmäßig überprüft und weiterentwickelt. Damit legt der Verband eine stabile Grundlage für zukunftsorientierte Dienstleistungen und hohe Qualitätsstandards in der Physiotherapie.