SPÖ-Seltenheim: „Unfassbar: Hofer darf nach gefährlicher Alkofahrt mit Sanctus der Bundes-FPÖ Landtagsabgeordneter bleiben“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Montag, scharfe Kritik an FPÖ-Chef Kickl geübt, der in der Causa Alkofahrt von Norbert Hofer offenbar seine schützende Hand über Hofer hält. „Es ist unfassbar. Nach der gefährlichen Alkofahrt von Hofer mit laut Medienberichten zweieinhalb Promille bleibt Hofer einfach weiter Landtagsabgeordneter – was, wie Hofer selbst bestätigt, auch mit der Bundes-FPÖ so besprochen sei. Kickl & Co. zeigen damit einmal mehr ihre Doppelmoral: Recht und Ordnung gelten offensichtlich immer nur bei anderen“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst betont: „Statt beide Augen zuzudrücken, hat Kickl sofort dafür zu sorgen, dass Hofer den Hut nimmt.“ ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erinnert in diesem Zusammenhang auch an einen Tweet von Hofer, in dem dieser im September 2018 vollmundig getönt hatte, dass „Alkohol am Steuer ein No-Go“ sei. „Jetzt zeigt Hofer, was er mit ‚No-Go‘ meint: nicht gehen, sondern einfach im Amt bleiben.“ Und auch die lapidare „Entschuldigung“ von Hofer, „Mir tut’s leid, das ist mir noch nie passiert“, wirft für Seltenheim viele Fragen auf. „Was ist Hofer noch nie passiert? Dass er – wie die ‚Kronen Zeitung‘ – berichtet, eine Verkehrsinsel touchiert hat und auf die Gegenfahrbahn geraten ist? Oder dass er betrunken am Steuer erwischt wurde?“, so Seltenheim, für den klar ist, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist. (Schluss) mb/bj