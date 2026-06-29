Festivalwochenende in ORF III: Mit Höhepunkten von Donauinselfest und Woodstock der Blasmusik

Wien (OTS) -

Fünf Tage lang steht ORF III ganz im Zeichen der heimischen Open-Air-Festivalkultur: Von Donnerstag, 2. Juli, bis Montag, 6. Juli 2026, präsentiert der Sender live-zeitversetze Übertragungen sowie Aufzeichnungen von Konzerthighlights vom diesjährigen Wiener Donauinselfest sowie vom Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich, die heuer beide am selben Wochenende stattfinden. Außerdem blickt der Sender zur Einstimmung auch auf Höhepunkte früherer Festivalausgaben zurück.

Den Auftakt machen am Donnerstag, dem 2. Juli, „Kabarettstars vom Donauinselfest – Die besten Momente“ (20.15 Uhr) und „Kabarett-Highlights aus dem ORF-III-Kulturzelt“ (21.40 Uhr) – ein Wiedersehen mit Höhepunkten der vergangenen Jahre: Michael Niavarani, Viktor Gernot, Alex Kristan, Thomas Stipsits, Andreas Vitásek und viele weitere Publikumslieblinge sorgen für erstklassige Unterhaltung. Danach stehen mit „Melissa Naschenweng & Band“ (22.45 Uhr), den Nockis (23.50 Uhr), „Peter Kraus & Band“ (0.55 Uhr) und Jazz Gitti (1.55 Uhr) umjubelte Acts früherer Donauinselfest-Jahre auf dem Spielplan.

Am Freitag, dem 3. Juli, rückt das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis in den Mittelpunkt. ORF III zeigt zunächst „Highlights vom Woodstock der Blasmusik 2026 – Sašo Avsenik & seine Oberkrainer“ (20.15 Uhr). Anschließend folgen live-zeitversetzte Übertragungen mit den Original Woodstock Musikanten (21.50 Uhr), Oimara mit Bande (23.10 Uhr) sowie der Schweizer Erfolgsformation Stubete Gäng (0.30 Uhr). Bereits um 19.40 Uhr meldet sich ein „Kultur Heute Spezial – Vom Donauinselfest“ (19.40 Uhr) direkt vom Festivalgelände in Wien. In der Nacht, anschließend an die Acts vom Woodstock der Blasmusik, stehen aktuelle Donauinselfest-Höhepunkte mit Zartmann (1.45 Uhr), Giant Rooks (3.20 Uhr) und My Ugly Clementine (4.45 Uhr) auf dem Programm.

Am Samstag, 4. Juli, sind musikalische Höhepunkte beider Großveranstaltungen zu erleben. Tagsüber präsentiert ORF III legendäre Donauinselfest-Auftritte von Kim Wilde (11.30 Uhr), Stefanie Werger (12.30 Uhr), Umberto Tozzi (13.30 Uhr), Semino Rossi (14.40 Uhr) und „Wolfgang Ambros & die No. 1“ vom Wienerwald (17.55 Uhr). Am Abend folgen live-zeitversetzte Konzerte von Nek (19.10 Uhr), Katrina, bekannt aus dem Quartett Katrina and the Waves (20.15 Uhr), der Earth, Wind and Fire Experience (21.20 Uhr) und Gert Steinbäcker (22.40 Uhr). Nach Mitternacht sorgen weitere aktuelle Woodstock-Höhepunkte mit „Alexander Wurz und den Egerländer Musikanten – Das Original“ (0.05 Uhr), der Jazzrausch Bigband (1.25 Uhr) und Viera Blech (2.45 Uhr) für Festivalstimmung.

Am Sonntag, dem 5. Juli, überträgt ORF III zunächst den ökumenischen Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik live aus Ort im Innkreis (10.00 Uhr). Musikalisch begleitet wird die Feier von Mammut Brass. Am Nachmittag sind Auftritte vom Donauinselfest mit Tricky Niki (13.30 Uhr), Angelika Niedetzky (14.20 Uhr), Caroline Athanasiadis (14.55 Uhr), Manuel Rubey & Simon Schwarz (15.35 Uhr), Chrissi Buchmasser (16.20 Uhr), Benedikt Mitmannsgruber (16.55 Uhr) und Andreas Vitásek (17.25 Uhr) zu erleben. Abends folgen die „Highlights vom Woodstock der Blasmusik – Gesamtspiel 2026“ (18.00 Uhr) sowie live-zeitversetzte Übertragungen von „da Blechhauf’n“ (18.40 Uhr), RIAN feat. Woodstock Allstar Band (20.15 Uhr) und Brassaranka (21.50 Uhr). Zum Ausklang des Festival-Sonntags zeigt ORF III außerdem live-zeitversetzt den Donauinselfest-Auftritt von Nico Santos (23.25 Uhr) sowie die Konzerte von Kamrad (0.55 Uhr), NESS (2.20 Uhr) und PÄM (3.20 Uhr).

Zum Abschluss des fulminanten Festivalreigens am Wochenende widmet sich ORF III am Montag, dem 6. Juli, nochmals ganz dem Donauinselfest: Die „Kabaretthighlights vom Donauinselfest“ präsentieren ab 20.15 Uhr einen Querschnitt durch die heimische Kleinkunstszene – mit Tom Walek (20.15 Uhr), Thomas Mraz (20.50 Uhr), Angelika Niedetzky (21.25 Uhr), Fritz Jergitsch von der Tagespresse (22.00 Uhr), dem „Robert Palfrader Podcast“ (22.50 Uhr), Monica Weinzettl & Gerold Rudle (23.40 Uhr), Heidelbeerhugo (0.15 Uhr), Nina Hartmann (0.50 Uhr) und Barbara Balldini (1.25 Uhr). Von feinsinniger Satire über pointierte Alltagsbeobachtungen bis hin zu Podcast- und Comedy-Formaten bietet ORF III damit einen weiteren Abend ganz im Zeichen des österreichischen Kabaretts.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.