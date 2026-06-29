Das Donauinselfest 2026 im ORF Wien

Wien (OTS) -

Radio Wien präsentiert am Samstag, den 4. Juli 2026, auf der großen Festbühne am Wiener Donauinselfest internationale wie heimische Stars, und das alles bei freiem Eintritt. Beim größten Open-Air-Festival Europas, das heuer zum 43. Mal stattfindet, trifft österreichische Musikgeschichte auf internationale Pop- und Soulgrößen. Das hochkarätige Line-up reicht von Austropop-Legende Gert Steinbäcker über den italienischen Musiker Nek bis hin zu Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay und Katrina (bekannt aus dem Quartett Katrina and the Waves). Durch das Programm führen die ORF-Wien-Moderatorinnen und -Moderatoren Leila Mahdavian und Peter Tichatschek sowie Elisabeth Vogel und Alex Jokel.

Radio-Wien-DJ Alex List wird zu Beginn ab 15.00 Uhr mit den besten Hits die Stimmung im Publikum anheizen.

Radio Wien bringt am Samstag in einer Sondersendung bis 21.00 Uhr mit Moderator Tom Thurgar alle Highlights vom Musikfestival ins Radio. Reporterin Barbara Thürschmid mischt sich für die Hörer:innen unter das Publikum und meldet sich live von der Donauinsel. Radio-Wien-Musikexperte Tommy Vitera berichtet aus dem Backstagebereich. Darüber hinaus gibt es über den ganzen Tag verteilt mit Kevin Hebenstreit die besten Wetterinfos. Alle Infos zum Programm und zu den letzten Vorbereitungen sind auf https://wien.ORF.at abrufbar und bereits ab Dienstag auf Radio Wien zu hören.

Am Sonntag, dem 5. Juli, wird von 12.00 bis 13.00 Uhr der „Radio Wien Talk“ zur Geschichte der Donauinsel und den musikalischen Highlights zum Donauinselfest mit Programmchefin Jasmin Dolati gesendet. Zu Gast wird Fremdenführerin Monika Burket sein.

Ein weiteres Highlight gibt es bereits am Freitag, dem 3. Juli, von 14.00 bis 15.00 Uhr, wo Radio Wien von der Kinderbühne live die beliebte Sendung für die ganze Familie „Extra WOW – Die 2 um 2“ mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger sendet.

„Wien heute“ berichtet an allen drei Donauinselfest-Tagen vom 3. bis zum 5. Juli live von der Insel, mit Stimmungsberichten, Star-Interviews und Backstage-Eindrücken. Highlights von Stars und Fans gibt es auch auf den ORF-Wien-Social-Media-Plattformen.