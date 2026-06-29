HELLWEG Österreich stellt Antrag auf Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung

Linz (OTS) -

HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH in Österreich beantragt heute beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, nachdem die HELLWEG-Gruppe am 16. Juni 2026 in Deutschland analoge Verfahren initiiert hat. HELLWEG betreibt in Österreich mit 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sechs Bau- und Gartenmärkte. Der Geschäftsbetrieb soll im Sanierungsverfahren uneingeschränkt fortgeführt werden, ein vom Gericht zu bestellender Sanierungsverwalter wird das Verfahren überwachen und die Gläubigerinteressen wahren

Hintergrund für den jetzt eingeschlagenen Weg sind die Herausforderungen des Marktes. Wie zahlreiche Unternehmen der Branche sieht sich auch die HELLWEG-Gruppe mit den Auswirkungen einer zurückhaltenden Konsumnachfrage, weltweiter Krisenentwicklungen sowie Belastungen entlang der Lieferketten konfrontiert. Hinzu kommen steigende Miet- und Betriebskosten.

Die sechs österreichischen Märkte in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark bleiben geöffnet und versorgen ihre Kundinnen und Kunden wie gewohnt mit dem vollen Sortiment. Kundenkarten, Rabatte und laufende Aktionen behalten ihre Gültigkeit.

Das Unternehmen möchte die Eigenverwaltung nutzen, um HELLWEG aus eigener Kraft geordnet und zukunftsfähig neu aufzustellen. Zur Begleitung des Verfahrens wird die Geschäftsführung des Unternehmens durch erfahrene Sanierungsexperten unterstützt. Gemeinsam mit den Sanierungsverwaltern wird ein Sanierungsplan mit dem Ziel der bestmöglichen Zukunftslösung erarbeitet; im Rahmen des Restrukturierungsprozesses werden sämtliche Geschäftsbereiche auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hin analysiert. Dabei werden auch die bestehende Standortstruktur sowie deren künftige Ausgestaltung sorgfältig bewertet, um die Grundlage für langfristig tragfähige Entscheidungen zu schaffen.

Das Unternehmen hat seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute über die Lage informiert; offene Ansprüche aus der Zeit vor Verfahrenseröffnung sichert der Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF). Von Seiten der Unternehmensführung ist man sich bewusst, dass dieser Schritt Fragen aufwirft. Diese nehme man ernst und man bekennt sich dazu, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Öffentlichkeit frühzeitig und transparent auf dem Laufenden zu halten.

Hintergrundinformation

HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH mit Sitz in Linz (www.hellweg.at) betreibt sechs Bau- und Gartenmärkte in Österreich, mit Standorten in Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Die Märkte gehen auf die Marke „Baufreund“ zurück, die seit 1994 zur HELLWEG-Gruppe gehört und in ihren Regionen fest verankert ist. Das Sortiment umfasst ein breites Angebot rund um Bauen, Renovieren, Wohnen und Garten. In den österreichischen Märkten sind 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die österreichischen Märkte sind Teil der HELLWEG-Gruppe mit Sitz in Dortmund (www.hellweg.at/ueber-hellweg/das-unternehmen), zu der HELLWEG-Märkte in Deutschland und Österreich zählen. Das 1971 gegründete Unternehmen ist nach dem „Hellweg“ benannt, einem der bedeutendsten Handelswege des Mittelalters, der von Aachen durch das heutige Ruhrgebiet bis nach Berlin führte.