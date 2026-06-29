Österreichische Lotterien machen internationale Stärke sichtbar

Wien (OTS) -

win2day macht mit dem Zusatz „powered by Allwyn“ künftig noch klarer sichtbar, was hinter der Marke steht: internationale Expertise, technologische Innovation und ein konsequentes Bekenntnis zu verantwortungsvollem Glücksspiel in Österreich.

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform in Österreichs ein umfassendes Angebot. Der Zusatz „powered by Allwyn“ macht die Verbindung zur internationalen Allwyn AG (Mehrheitseigentümer der Österreichischen Lotterien) stärker sichtbar.

win2day stärkt mit „powered by Allwyn” die Position als vertrauenswürdige Online-Spieleseite in Österreich und unterstreicht damit das kontinuierliche Engagement von Allwyn für die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe. Damit werden starke lokale Verankerung und internationale Größe, digitale Expertise sowie ein klares Bekenntnis zu verantwortungsvollem Wachstum, Spielerschutz und gesellschaftlichem Engagement verbunden.

Das Beste aus zwei Welten

„win2day ist die zentrale Plattform für unser konzessioniertes Online-Glücksspielangebot. Mit dem Zusatz ‚powered by Allwyn‘ zeigen wir klar, was dahintersteht: internationale Stärke, innovative Technologien und eine klare Haltung zu verantwortungsvollem Spiel. Für unsere Kundinnen und Kunden bedeutet das vor allem eines – ein noch besseres, sicheres und modernes Spielerlebnis“, erklärt Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien.

Robert Chvátal, CEO von Allwyn, betont: „win2day ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie starke lokale Marken von internationaler Zusammenarbeit profitieren können. Mit ‚powered by Allwyn‘ bekräftigen wir unser Engagement für Österreich und unterstützen die Weiterentwicklung von Lotterien und digitalen Angeboten auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise – mit Fokus auf Innovation, Sicherheit und positive Spielerlebnisse.“

Starker Standort – international vernetzt

Die Kombination der starken lokalen Positionierung von win2day mit der internationalen Erfahrung und den digitalen Kompetenzen von Allwyn unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Angebote bei gleichzeitig höchsten Qualitätsstandards des österreichischen Marktes.

Verantwortungsvolles Glücksspiel bleibt dabei ein zentraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung. Die Österreichischen Lotterien setzen weiterhin auf höchste Standards in Information, Prävention und Schutzmaßnahmen - im Einklang mit Allwyns umfassendem Engagement für Spielerschutz und verantwortungsvolles Wachstum.

Über Allwyn

Allwyn ist ein international tätiges Glücksspiel- und Unterhaltungsunternehmen mit führenden Marktpositionen sowie etablierten und vertrauenswürdigen Marken in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen ist an der Euronext Athen börsennotiert. Ziel von Allwyn ist es, das Spielerlebnis für alle kontinuierlich zu verbessern – durch den gezielten Einsatz von Innovation und Technologie sowie höchste Standards im Spielerschutz. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen wachsenden Beitrag für gemeinnützige Zwecke und schafft damit im Rahmen seines Casual Gaming Entertainment Portfolios einen nachhaltigen Mehrwert für Gesellschaft und Gemeinschaft.

Über Österreichische Lotterien

Die Österreichischen Lotterien stehen seit 1986 für verantwortungsvolles Glücksspiel – geprägt von Innovation, Fairness und einem konsequenten Bekenntnis zum Spielerschutz. Als einer der größten Steuerzahler Österreichs leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft. Über die gesetzlich geregelte Sportförderung wurden mehr als EUR 2,2 Milliarden in den Breiten- und Spitzensport investiert. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen den Sport ebenso wie soziale Initiativen sowie Kunst und Kultur.

Das vielfältige Portfolio steht für sicheres und verantwortungsvolles Glücksspiel. Seit vier Jahrzehnten verbinden die Österreichischen Lotterien wirtschaftlichen Erfolg mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform in Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele, wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio – das erste Online Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwetten-Angebot. Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.

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