LK Gmünd: Grüne fordern Dialog statt Mauern – Volksbefragung ist Konsequenz politischen Versagens

St. Pölten (OTS) -

Mehr als 90 Prozent der an der Volksbefragung teilnehmenden Gmünderinnen und Gmünder haben sich für eine Klage der Stadt gegen das Land Niederösterreich ausgesprochen: 1.887 Stimmen dafür, nur 160 dagegen, bei einer Beteiligung von über 50 Prozent. Für die Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen NÖ, Helga Krismer, ist das ein unüberhörbares Signal und eine Bestätigung ihres bisherigen Kurses und der Ablehnung des Gesundheitschaos 2040+ in Niederösterreich. Helga Krismer: „Das ist kein knappes Ergebnis, das ist ein Auftrag. Die Menschen in Gmünd haben sich nicht gegen Veränderung ausgesprochen, sondern gegen eine Landesregierung, die mauert. Wenn neun von zehn Abstimmenden für den Klagsweg stimmen, zeigt das vor allem eines: Das Vertrauen in die Gesundheitspolitik von ÖVP, FPÖ und SPÖ, mitgetragen von den NEOS, ist verspielt."

Helga Krismer: „Eine Klage ist immer die zweite Wahl – die erste wäre und ist der Dialog. Was an Vertrauen verspielt wurde, kann kein Gericht der Welt wieder herstellen. Es braucht jetzt Gespräche auf Augenhöhe statt von oben herab mit Gmünd und der Region – ab sofort. Eine Entscheidung für die Gesundheit der Menschen soll kein Richter oder Richterin treffen."

Im Rahmen ihrer Tour „Rettet unsere Gesundheit" sammelte Helga Krismer symbolisch letzte Woche in einem Arztkoffer die Stimmen und Sorgen der Menschen vor Ort. „Gmünd zeigt, was passiert, wenn man die Regionen ignoriert. Genau deshalb höre ich den Menschen zu. Ich möchte das Gefühl hinterlassen, dass es in St. Pölten sehr wohl eine Partei gibt, die ein offenes Ohr hat, wo andere Landespolitiker mauern“, so Helga Krismer, die weiterhin im Land unterwegs ist.