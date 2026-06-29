Sima/Nikolai/Pipal-Leixner: Raus aus dem Asphalt – Aus dem Volkertplatz wurde ein klimafittes Grätzl-Wohnzimmer

Wien (OTS) -

Raus aus dem Asphalt! Mit dem neugestalteten Volkerplatz im 2. Bezirk ist wieder ein klimafittes Grätzl-Wohnzimmer fertig geworden. AnrainerInnen erwartet viel zusätzliche Begrünung, Bäume und Kühlung am Platz gleich neben dem beliebten Volkertmarkt. Im März begann die Verwandlung, 2.000 qm wurden entsiegelt, nun finden sich zum Altbaumbestand zusätzliche Bäume, neu angelegte Grünflächen, die für ein angenehmeres Klima sorgen und zahlreiche Sitzgelegenheiten. Für Erfrischung und Abkühlung sorgen sprühende Nebelstelen und ein Trinkbrunnen.

„Seit einigen Jahren treiben wir in der ganzen Stadt einen großen Transformationsprozess voran, unter dem Motto ‘Raus aus dem Asphalt’ entsiegeln, begrünen und kühlen wir Straßen und Plätze. Gerade an Tagen wie diesen spürt man, wie wichtig diese Maßnahmen im öffentlichen Raum sind. Der neugestaltete Volkertplatz ist wirklich gelungen, mit schattenspendenden Bäumen, kühlenden Sprühnebeln und vielen Sitzgelegenheiten. Der Platz ist zu einer kleinen Oase im Grätzl geworden!“, bedankt sich Planungsstadträtin Ulli Sima für die gute Zusammenarbeit beim Bezirk.

Begrünung, Pflasterung und Wasserelemente sorgen für Kühlung

Rund 100 neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen unter den schattigen Baumkronen ein und bieten mehr Raum für Begegnung mitten in der Leopoldstadt. Die insgesamt 18 neuen Grünflächen werden automatisch bewässert und sind zusätzlich mit Sträuchern bepflanzt. Die Oberfläche des Platzes wurde optisch durch eine neue Pflasterung aufgewertet und ermöglicht eine bessere Versickerung des anfallenden Regenwassers. Das Wasser wird den umliegenden Bäumen zugeführt und entlastet gleichzeitig die Kanalisation. Insgesamt wurden über 2.000 Quadratmeter durch die Begrünungsmaßnahmen und das sickerfähige Pflaster entsiegelt.

„Mit der Fertigstellung der Neugestaltung ist der Volkertplatz ein attraktiver Treffpunkt im Herzen der Leopoldstadt. Neue Grünflächen, moderne Aufenthaltsbereiche und der neugestaltete Spielbereich schaffen mehr Lebensqualität und laden Menschen aller Generationen zum Verweilen ein. Direkt neben dem Volkertmarkt ist damit ein neuer Platz entstanden, der zum Verweilen, Begegnen und Genießen einlädt. Der Volkertplatz ist nun ein lebendiger, klimafitter und zeitgemäßer Mittelpunkt, der unser Grätzl nachhaltig bereichert. Besonders wichtig war mir, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Anrainerinnen und Anrainer in die Gestaltung einfließen“, betont Bezirksvorsteher Alexander Nikolai.

„Es ist schön zu sehen, dass dieses neue, klimafitte Grätzlzentrum von den Bewohnerinnen und Bewohnern der dicht besiedelten Umgebung sofort angenommen wird. Gerade angesichts der immer heißeren Sommer sind solche Orte im öffentlichen Raum entscheidend für Gesundheit und Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener“, so NEOS Wien Mobilitäts- und Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Neuer Grätzltreffpunkt für Jung und Alt

Bei der Planung wurde auch an die jungen Besucher*innen gedacht: Eine Nestschaukel sowie Hüpf- und Balanciersteine sorgen für Spaß beim Toben und Entdecken und schaffen neue Bewegungsangebote. Die Spielflächen wurden mit langlebigen, stoßdämpfenden Belägen ausgestattet, damit ein sicheres Spielen möglich ist. Damit die Bälle auch weiterhin dort bleiben, wo der Spielspaß zu Hause ist, erhielt der angrenzende Ballspielplatz auf der Seite des Jugendzentrums ein neues Gitter. Das bestehende Metallgitter entlang der Hausnummer 7 wurde begrünt und schafft nun ein besonders angenehmes Ambiente und zusätzlichen Lebensraum für Insekten. Die Anzahl der Fahrradabstellplätze um den Platz wurde im Sinne der klimafreundlichen Mobilität erhöht.

Raus aus dem Asphalt-Rekordbilanz

Die Raus aus dem Asphalt-Offensive brachte bislang über 340 Projekten in allen 23 Bezirken, mehr als 3.300 Bäume wurden allein im Straßenraum gepflanzt, über 2.700 Sitzmöglichkeiten errichtet und knapp 2.000 Quadratmeter Wasserspiel geschaffen. Mit der historischen Begrünungsoffensive Wiens erfahren die Grätzl eine massive Verbesserung des Mikroklimas und damit eine Aufwertung der Lebensqualität.

Alle Projekte gibt es auf der interaktiven Wien-Karte zum Entdecken https://wienwirdwow.at/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/