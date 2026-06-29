dif26: Aus Insel wird Festival

Wien (OTS) -

Die Vorfreude steigt: Das Donauinselfest lädt auf die Insel ein! Von 3. bis 5. Juli verwandelt sich die Wiener Donauinsel wieder in eine Bühne für großartige Musik, Kultur und Solidarität. Die Aufbauarbeiten sind in den letzten Zügen – auf 4,5 Kilometern Festgelände finden unter anderem 120 Zelte, 260 Büro- bzw. Lager-Container, 450 Kilometer Stromkabel und rund 14 Kilometer Absperrungen ihren Platz für das Festivalwochenende.

Auch die zahlreichen Partner:innen, die das Donauinselfest das ganze Jahr über hinweg begleiten, sind längst bei den finalen Vorbereitungen und trafen sich zur Einstimmung am Festgelände. Am Fest im Einsatz sein werden unter anderem: Polizei Wien, Feuerwehr Wien, Samariterbund Wien, Festivalseelsorge der Erzdiözese Wien, hallermobil, WVL, FullAccess, AwA*, MA57, Checkit!, Lebensmitteldrehscheibe, ARBÖ, Nextbike und MA48.

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest ist mehr als ein Festival: Es ist ein Fest für alle Wienerinnen und Wiener - und das bei freiem Eintritt. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dem Publikum ein besonderes Wochenende zu ermöglichen. Jede und jeder leistet einen wichtigen Beitrag, damit drei Tage lang alles ineinandergreift und das Publikum Musik, Begegnung und besondere Momente erleben kann. Dadurch zeigt sich einmal mehr, wofür Wien steht: sozialen Zusammenhalt, friedliches Miteinander und Kultur, die für alle zugänglich ist. Das macht unsere Stadt so lebenswert.“

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien & Projektleiterin des Donauinselfestes: „Das Donauinselfest ist schon fast in Form für das Wochenende – und das sieht man auf der ganzen Insel. Was mich jedes Jahr aufs Neue begeistert, ist dieser besondere Moment, wenn alle Partnerinnen und Partner zusammenkommen und man spürt: Wir sind bereit. Hinter den Kulissen wird mit enormer Expertise und einem unglaublichen Engagement gearbeitet – damit auf der Bühne und davor alles stimmt.“

Sicher feiern, unbeschwert genießen

Ein umfassendes Sicherheits- und Awarenesskonzept stellt wie jedes Jahr das Wohlbefinden aller Besucher:innen und Mitarbeitenden sicher: Hunderte Einsatzkräfte sorgen mit Erfahrung und Präzision für einen reibungslosen Ablauf. Rund 350 Security-Kräfte, Polizei und Feuerwehr besetzen strategisch wichtige Positionen am gesamten Festivalgelände. Der Samariterbund Wien ist mit 250 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen sowie sieben Notfallmediziner:innen vor Ort und stellt damit eine lückenlose medizinische Versorgung sicher.

Oberst Michael Holzgruber, polizeilicher Einsatzkommandant: „Wo hunderttausende Menschen zusammenkommen, entstehen besondere Momente. Damit alle Besucherinnen und Besucher diese sicher und unbeschwert erleben können, bereiten wir uns seit Monaten gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen auf das Donauinselfest vor. Sicherheit ist dabei das Ergebnis professioneller Zusammenarbeit.“

Erwin Scheidl, Einsatzleiter Arbeiter-Samariter-Bund: „Ein Einsatz dieser Größenordnung ist nur möglich, weil sich so viele Menschen mit großem Engagement einbringen. Die intensive Vorbereitung, die Erfahrung unserer Teams und die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller Beteiligten bilden die Grundlage dafür, dass wir auch beim 43. Donauinselfest bestmöglich für die Besucherinnen und Besucher da sein können.“

#dif FÜR DICH DA: Offene Ohren, schnelle Hilfe und Begleitung

Das Donauinselfest legt großen Wert auf eine sichere und respektvolle Festivalatmosphäre für alle Besucher:innen. Unter dem Leitsatz #dif FÜR DICH DA sorgen speziell geschulte Awareness-Teams für Unterstützung in herausfordernden Situationen. An vier Magenta Safe Zones, verteilt am Festivalgelände, stehen Mitarbeitende von AwA* als Ansprechpersonen zur Verfügung – erkennbar an einer magentafarbenen Kappe. Ergänzt wird das Awareness-Team durch die Festivalseelsorge, die mit 35 katholische und evangelische Seelsorger:innen, Jugendarbeiter:innen und Psycholog:innen am Fest vertreten sind und Gespräche zu persönlichen Anliegen anbieten – unabhängig von Religion oder Weltanschauung. checkit! & checkit!peers, die Info- und Beratungsstelle zum Thema Freizeitdrogenkonsum, ist ebenso mit einem Informationsstand mit dabei. Am Festivalgelände stationiert sind die Organisationen im Bereich der Erste Bank / kronehit Electronic Music Bühne sowie mit mobilen Teams unterwegs.

Willi Hejda vom Awareness-Kollektiv AwA*: „Großveranstaltungen – insbesondere das Donauinselfest – spiegeln die gesellschaftliche Realität unserer Stadt wider. Damit alle Menschen möglichst sicher und selbstbestimmt teilnehmen können, braucht es Strukturen, die Unterstützung niederschwellig zugänglich machen und Betroffene nicht mit schwierigen Situationen allein lassen.“ Dóra Czövek, AwA*, ergänzt:„Awareness-Arbeit trägt dazu bei, Barrieren abzubauen, Unterstützung zugänglicher zu machen und Menschen in belastenden Situationen konkrete Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Das Donauinselfest setzt damit ein wichtiges Zeichen für eine Kultur des respektvollen Miteinanders, in der Unterstützung zugänglich ist, wenn sie gebraucht wird.“

Edina Kiss, Koordinatorin der Festivalseelsorge: „Auf dem Donauinselfest feiern wir das Leben. Doch nicht immer läuft es rund: Stress, Konflikte und Probleme können sehr belastend sein. Bereits zum vierten Mal sind wir am Donauinselfest für alle da, die ein offenes Ohr brauchen, ihre Freude mit uns teilen oder ihr Herz bei uns ausschütten möchten. Gemeinsam suchen wir nach weiteren hilfreichen Schritten und leisten so einen Beitrag zum Awareness-Konzept auf der Insel. Unser Angebot kam in den letzten Jahren sehr gut an: Die Anzahl der Gespräche verdoppelte sich im Vorjahr auf 1.600.“

Bildmaterial ist in Kürze hier verfügbar: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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