- 29.06.2026, 11:16:02
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AVISO: Wiener Rotes Kreuz öffnet Cooling Center früher als geplant – erster Standort im HUMA ELEVEN
Wiener Rotes Kreuz und HUMA ELEVEN laden zum Medientermin
Die hohen sommerlichen Temperaturen haben Wien bereits fest im Griff. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle öffnet das Wiener Rote Kreuz seine Cooling Center heuer früher als geplant. An insgesamt zwei Standorten in Wien stehen klimatisierte Räumlichkeiten zur Verfügung, die insbesondere an heißen Tagen Schutz vor Hitze bieten und eine Erholung vom Hitzestress ermöglichen.
Der erste Standort öffnet im Shopping-Center HUMA ELEVEN im 11. Wiener Gemeindebezirk.
Wir laden alle Medienvertreter*innen zum Pressetermin ein.
Medientermin Cooling Center im HUMA ELEVEN
Datum: Donnerstag, 2. Juli 2026
Zeit: 11:00 Uhr
Ort: HUMA ELEVEN, Landwehrstraße 6, 1110 Wien
Cooling Center (Obergeschoss neben THALIA)
Ihre Gesprächspartner*innen:
· Dr. Lukas Infanger
Stellvertretender Chefarzt des Wiener Roten Kreuzes
· Sabine Dreschkay, MA
Center-Managerin HUMA ELEVEN
· Georg Geczek, MBA
Landesrettungskommandant des Wiener Roten Kreuzes
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected] oder telefonisch unter +43 664 780 40 670.
Rückfragen & Kontakt
Wiener Rotes Kreuz
Emanuel Salvarani
Öffentlichkeitsarbeit und Medienkoordination
Telefon: +43/664/780 40 670
E-Mail: [email protected]
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