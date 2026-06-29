28-mal Gold für NÖ Landesweine bei NÖ Weinprämierung und 14 Goldmedaillen Austrian Wine Challenge

St. Pölten (OTS) -

Bei der NÖ Weinprämierung gab es diesmal mit mehr als 5.500 Weinen einen Rekord an Einreichungen. Trotz der dichten Konkurrenz wurden die edlen Tropfen der NÖ Landesweingüter mit 28 Goldmedaillen beim größten unabhängigen Weinwettbewerb des Landes ausgezeichnet. Als Draufgabe gab es bei der Austrian Wine Challenge, dem größten offiziell anerkannten Weinwettbewerb der Welt, 14 Goldmedaillen.

„Die Auszeichnungen unterstreichen einmal mehr, dass die blau-gelben Landesweingüter ihre Stellung im Spitzenfeld der Winzerinnen und Winzer Niederösterreichs festigen konnten. Von diesen Erfolgen profitieren besonders die Schülerinnen und Schüler in der praktischen Ausbildung an den Fachschulen, denn ihnen stehen die Weinbau-Lehrkräfte mit ihrem fachlichen Know-how und langjähriger Erfahrung zur Seite“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Zudem ist der größte unabhängige Weinwettbewerb Niederösterreichs ein wichtiger Gradmesser für die Beurteilung eines Wein-Jahrganges. Der Bewerb bietet eine Orientierungshilfe in Sachen Qualität“, so Teschl-Hofmeister.

„Die Auszeichnungen zeigen, dass an den NÖ Landesweingütern mit hoher fachlicher Kompetenz sowie Kreativität gearbeitet wird. Mit der erforderlichen Balance zwischen Natur und moderner Kellertechnik ist es wieder gelungen, Glanzstücke des Winzerhandwerks zu kreieren“, betont Kellermeisterin Judith Hartl. „Beim Landesbewerb holte Mistelbach achtmal Gold, jeweils siebenmal Gold gab es für Hollabrunn und Retz sowie sechsmal für Krems. Bei der Austrian Wine Challenge gab es für Krems siebenmal Gold, viermal für Retz und dreimal für Hollabrunn“, so Hartl.

„Den NÖ Landesweingütern ist es wieder gelungen ganz besondere Wein-Meisterstücke zu keltern. Die Prämierung unterstreicht den hohen Stellenwert der Weinbauausbildung in Niederösterreich und die fachliche Kompetenz“, freut sich Landesgüterdirektor Erhard Kührer.

Die NÖ Landesweingüter werden als Schul- und Lehrbetriebe der Landwirtschaftlichen Fachschulen geführt und befinden sich in Hollabrunn, Krems, Mistelbach sowie Retz. Zusammen repräsentieren sie die regionale Vielfalt Niederösterreichs und stehen für sinnliches Vergnügen und eine große kulturelle Tradition. Die NÖ Landesweingüter leisten mit dem Einsatz moderner Technik und ihrer langjährigen Versuchstätigkeit für die Ausbildung und Beratung im Weinbau wertvolle Dienste. Denn die fachgerechte Arbeit mit zeitgemäßer Kellereitechnik bei der Weinerzeugung ist heute notwendig, um den ständig steigenden Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Im neu gestalteten Webshop kann man unter www.noe-landesweingueter.at die Landesweine bequem einkaufen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]