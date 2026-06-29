17. ordentliche Hauptversammlung: Bürger*innen-Beteiligung schafft Basis für weiteres Wachstum der Windkraft Simonsfeld

Ernstbrunn (OTS) -

Zum 17. Mal lud die Windkraft Simonsfeld am 26. Juni zu ihrer - erstmals als Green Event veranstalteten - ordentlichen Hauptversammlung in das Veranstaltungszentrum in Stockerau. Im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens zählt das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen über 2.700 Aktionär*innen und etabliert sich als eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.



Die Anzahl der Aktionär*innen erreichte im Geschäftsjahr 2025 mit 2.702 Personen einen neuen Höchststand. Auch die Zahl der Aktienkäufe stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als 17 Prozent und unterstreicht das weiterhin hohe Interesse am Beteiligungsmodell. Als nicht börsennotiertes Unternehmen setzt die Windkraft Simonsfeld AG auf eine breite Eigentümer*innenstruktur und transparente Mitbestimmung.



„Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist seit 30 Jahren ein zentraler Bestandteil der Windkraft Simonsfeld. Sie verbindet wirtschaftliche Teilhabe mit regionaler Verankerung und schafft Vertrauen in den weiteren Ausbau erneuerbarer Energie. Dass mittlerweile so viele Menschen an unserem Unternehmen beteiligt sind, bestätigt die langfristige Stärke unseres Modells“, erklärt Alexander Hochauer, Finanzvorstand der Windkraft Simonsfeld.

Starkes Projekt-Portfolio für eine unabhängige heimische Energieversorgung

Getragen von dieser breiten gesellschaftlichen Basis treibt die Windkraft Simonsfeld den Ausbau erneuerbarer Energie konsequent voran. In Österreich befindet sich derzeit ein Windpark des Unternehmens in Bau. Sechs weitere Windparks sind erst- oder zweitinstanzlich genehmigt, acht zusätzliche Projekte durchlaufen aktuell die Genehmigungsverfahren.



Allein diese Windparks verfügen über ein Produktionspotenzial von rund 1,2 Terawattstunden Strom pro Jahr. Damit können künftig mehr als 300.000 Haushalte mit sauberer heimischer Energie versorgt werden. Auch in den Bereichen Photovoltaik und Speicher setzt das Unternehmen weitere Wachstumsschritte. In Ernstbrunn wurde heuer der erste österreichische PV-Park der Windkraft Simonsfeld in Betrieb genommen, weitere PV- und Speicherprojekte folgen.



„Unser Projekt-Portfolio zeigt, welches Potenzial für den Ausbau heimischer erneuerbarer Energie vorhanden ist. Die Projekte sind entwickelt, die Technologie ist verfügbar und der Bedarf an sicherer, unabhängiger Energie ist unbestritten. Entscheidend ist nun, dass Genehmigungsverfahren, Netzausbau und politische Rahmenbedingungen mit den Ausbauzielen Schritt halten“, betont Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld. „Gemeinsam mit unseren Aktionärinnen und Aktionären wollen wir die nächste Wachstumsphase einleiten und einen wesentlichen Beitrag zur Energieunabhängigkeit Österreichs leisten.”

Seit 30 Jahren gemeinsam für eine klimafitte Zukunft

Im Jahr ihres 30-jährigen Jubiläums blickt die Windkraft Simonsfeld auf drei Jahrzehnte heimischer Bürger*innen-Beteiligung und regional verankerter Energiewende zurück. Seit der Gründung werden Gemeinden, regionale Betriebe, Partner*innen und Bürger*innen frühzeitig in die Entwicklung neuer Projekte einbezogen und entlang des gesamten Projektzyklus begleitet.

Damit verbindet die Windkraft Simonsfeld den Ausbau erneuerbarer Energie mit regionaler Wertschöpfung, langfristigen Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Beteiligung. Bis 2030 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Euro. Ziel ist es, die jährliche Stromproduktion auf rund zwei Terawattstunden zu steigern und damit künftig den Bedarf von etwa 500.000 Haushalten klimafreundlich zu decken.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit insgesamt 98 Wind- bzw. PV-Anlagen in Österreich, Bulgarien und der Slowakei produziert das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von über 163.000 Haushalten. Das europaweit tätige Energiewende-Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.700 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld zugleich eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. Eine Beteiligung an der Windkraft Simonsfeld AG ist jederzeit über den Handelsplatz auf der Website des Unternehmens möglich.

https://www.wksimonsfeld.at