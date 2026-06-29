  • 29.06.2026, 11:10:02
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Spatenstich für neuen Landeskindergarten in Klosterneuburg

LH Mikl-Leitner: Kooperation mit dem Universitätsklinikum ist gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf

St. Pölten (OTS) - 

Im Rahmen der NÖ Kinderbetreuungsoffensive wird in der Stadtgemeinde Klosterneuburg direkt neben dem Krankenhaus in der Kreutzergasse ein neuer Landeskindergarten errichtet. Anlässlich des heutigen Spatenstichs sprach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von einem weiteren großen Schritt bei der Umsetzung der Kinderbetreuungsoffensive. „Wir investieren gemeinsam mit den Gemeinden bis Ende 2027 insgesamt 750 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung in Niederösterreich – für mehr Wahlfreiheit für die Familien und für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Besonders freue sie die Kooperation mit dem Universitätsklinikum Klosterneuburg, betonte Mikl-Leitner: „Wir brauchen unser Gesundheitspersonal in Niederösterreich, und deshalb wollen wir alles tun, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Dieser neue Kindergarten ist gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Auch Bürgermeister Christoph Kaufmann hob die gemeinschaftliche Errichtung des neuen viergruppigen Kindergartens hervor. Die Eröffnung sei für September 2027 geplant. „Dann können wir Betreuungsplätze für alle Zweijährigen in Klosterneuburg anbieten“, so Kaufmann.

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