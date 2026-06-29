- 29.06.2026, 11:04:32
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REMINDER | Einladung zum Pressegespräch: Vorsorge stärken, Zukunft sichern – Kindergesundheit im Fokus
Als Vorreiter in der Vorsorge-Transformation setzt die SVS mit dem Gesundheitscheck Junior einen wichtigen Schritt für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und fördert die Gesundheitskompetenz der 6- bis 18-Jährigen. Anlässlich des Kindergesundheitstags 2026, der dieses Jahr in der SVS stattfindet, werden bei einem Pressegespräch die Initiativen vorgestellt, die Bedeutung von Vorsorge für Kinder und Jugendliche erläutert und das Programm des Kindergesundheitstags präsentiert.
Im Zuge des Pressegesprächs besteht die Möglichkeit, die einzelnen Stationen des Kindergesundheitstags in der SVS zu besuchen (Rettungswagen, Reanimationstraining, Gesundheitszentrum, Kinder-Yoga etc.)
Ihre Gesprächspartner:
Peter Lehner, Obmann SVS
Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin, Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte, Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Nikolaus Angermayr, Initiator Kindergesundheitstag
Mag. Gabriele Jaksch, Präsidentin, MTD Austria
Datum & Uhrzeit:
Dienstag, 30. Juni 2026
10:00 Uhr
Ort:
SVS – Sozialversicherung der Selbständigen
Lounge – 8. Stock
Wiedner Hauptstraße 84–86
1050 Wien
Anmeldung: Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
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