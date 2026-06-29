  • 29.06.2026, 11:04:32
  • /
  • OTS0057

REMINDER | Einladung zum Pressegespräch: Vorsorge stärken, Zukunft sichern – Kindergesundheit im Fokus

Wien (OTS) - 

Als Vorreiter in der Vorsorge-Transformation setzt die SVS mit dem Gesundheitscheck Junior einen wichtigen Schritt für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und fördert die Gesundheitskompetenz der 6- bis 18-Jährigen. Anlässlich des Kindergesundheitstags 2026, der dieses Jahr in der SVS stattfindet, werden bei einem Pressegespräch die Initiativen vorgestellt, die Bedeutung von Vorsorge für Kinder und Jugendliche erläutert und das Programm des Kindergesundheitstags präsentiert.

Im Zuge des Pressegesprächs besteht die Möglichkeit, die einzelnen Stationen des Kindergesundheitstags in der SVS zu besuchen (Rettungswagen, Reanimationstraining, Gesundheitszentrum, Kinder-Yoga etc.)

Ihre Gesprächspartner:

Peter Lehner, Obmann SVS
Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin, Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte, Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Nikolaus Angermayr, Initiator Kindergesundheitstag
Mag. Gabriele Jaksch, Präsidentin, MTD Austria

Datum & Uhrzeit:
Dienstag, 30. Juni 2026
10:00 Uhr

Ort:
SVS – Sozialversicherung der Selbständigen
Lounge – 8. Stock
Wiedner Hauptstraße 84–86
1050 Wien

Anmeldung: Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

SVS Newsroom
Telefon: 050 808 90394
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.svs.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SVS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Sozialversicherung der Selbständigen

Rückfragen & Kontakt

SVS Newsroom
Telefon: 050 808 90394
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.svs.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright