BDO Austria GmbH erhält das raestimo ESG-Label in Gold

Wien (OTS) -

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen erzielt 73,89 von 100 Punkten auf der raestimo-Scala und erhält damit das ESG-Gesamtrating A. Damit ist BDO zum Führen des Gold-Labels berechtigt, das eine hohe ESG-Leistung im Branchenvergleich der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Buchführung attestiert.



„Nachhaltigkeit ist nicht nur fest in unseren Unternehmenswerten verankert, sondern gehört zu unserem gelebten Alltag. Daher freuen wir uns sehr über das raestimo-Label als Bestätigung unserer Bemühungen. Gleichzeitig sehen wir es als Ansporn, uns auch in Zukunft kontinuierlich zu verbessern“, betont Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO.



Im Bereich Umwelt (E) erzielt BDO einen Score von 29,98 von 35 möglichen Punkten. Dabei berücksichtigte Aspekte waren u.a. der Anteil erneuerbarer Energien am Energieeinsatz, der bei 25,2% liegt. Die Abfallrecyclingquote beträgt 59%, während die Materialwiederverwendung 41% erreicht. Die Treibhausgasemissionen belaufen sich auf 138,3 tCO₂e (Scope 1), 430,5 tCO₂e (Scope 2, standortbezogen) und 4.153 tCO₂e (Scope 3). Darüber hinaus verfügt BDO über Richtlinien zu Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, zu Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft sowie zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung.



Im Bereich Soziales (S) hebt der Report insbesondere den hohen Frauenanteil hervor: 65% der Angestellten sind weiblich. In Managementpositionen beträgt der Anteil von Mitarbeiterinnen 63,1%, bei Führungspositionen sogar 68,7%. All das bei einer Gender-Pay-Gap von nur 1,3%. Pro Mitarbeiter:in wurden 25,3 Schulungsstunden erfasst, die Teilnahmequote an Compliance-Schulungen beträgt 86,46%. Diskriminierungsvorfälle gab es keine.



Im Bereich Governance (G) ist BDO ebenso stabil aufgestellt und verzeichnet einen Score von 29,98 Punkten. Es gab weder Datenschutzverletzungen noch Korruptionsvorfälle oder kontroverse Umsätze. Im Berichtszeitraum ereignete sich ein Whistleblowing-Fall. Eine Policy zur Unternehmenspolitik ist selbstverständlich vorhanden.



Das raestimo ESG-Rating liefert ein objektives Bild der Nachhaltigkeitsleistung und dient BDO sowohl zur internen Steuerung der Nachhaltigkeitsstrategie als auch zur transparenten Informationsweitergabe an externe Stakeholder:innen.



Das Rating basiert auf einem Public FULL ESG-Rating für den Zeitraum Jänner bis Dezember 2025. Grundlage sind öffentlich verfügbare Marktdaten sowie ergänzende unternehmensspezifische Informationen. Wo keine Unternehmensdaten vorlagen, hat raestimo Kennzahlen modelliert und branchenspezifisch normiert, um eine realistische Einschätzung der ESG-Performance zu ermöglichen.