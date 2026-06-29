Danube Private University stärkt wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich

Krems/Wien (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) unterstreicht ihr internationales Engagement in Wissenschaft, Forschung und Hochschulkooperationen: Als Platinum Sponsor unterstützte die Universität bereits zum dritten Mal in Folge den offiziellen Empfang anlässlich der King's Birthday Party der Britischen Botschaft in Wien. Direktor Robert Wagner vertrat die DPU gemeinsam mit zahlreichen hochrangigen Gästen aus Diplomatie, Wissenschaft und Wirtschaft. Die Veranstaltung würdigte die langjährigen und engen Beziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich und bot eine bedeutende Plattform für den internationalen wissenschaftlichen Austausch.

Die Danube Private University mit ihren Fakultäten für Humanmedizin und Zahnmedizin versteht internationale Kooperationen als wesentlichen Bestandteil ihrer Strategie zur Förderung exzellenter Forschung, innovativer Lehre und nachhaltiger Gesundheitsversorgung. Die kontinuierliche Unterstützung der Veranstaltung unterstreicht das Bestreben der Universität, wissenschaftliche Netzwerke über Ländergrenzen hinweg weiter auszubauen.

„Internationale Partnerschaften schaffen die Grundlage für wissenschaftlichen Fortschritt. Der regelmäßige Austausch zwischen Universitäten, Forschenden und klinischen Einrichtungen ist entscheidend, um Innovationen in Medizin, Zahnmedizin und den Life Sciences voranzutreiben“, betont Robert Wagner, Direktor der Danube Private University.

Ein besonderer Dank gilt der britischen Botschafterin Lindsay Skoll sowie der Senior Trade Advisor Maya Halebic, MBA, deren Engagement maßgeblich dazu beiträgt, führende Hochschulen, Forschende und Expertinnen und Experten beider Länder miteinander zu vernetzen. Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven für gemeinsame Forschungsprojekte, wissenschaftliche Mobilität sowie den Wissenstransfer zwischen Österreich und Großbritannien.

Die DPU erinnert in diesem Zusammenhang auch an das Internationale Symposium für Onkologie, bei dem Botschafterin Lindsay Skoll gemeinsam mit einer Delegation der University of Cambridge an der Universität zu Gast war. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll den hohen Stellenwert internationaler wissenschaftlicher Kooperationen und den Mehrwert des offenen akademischen Dialogs für Forschung und medizinische Innovation.

Mit ihrem Engagement bei der King's Birthday Party setzt die Danube Private University ein weiteres Zeichen für ihre internationale Ausrichtung und ihr langfristiges Ziel, exzellente Forschung, Innovation und akademische Zusammenarbeit im europäischen Hochschulraum nachhaltig zu fördern.

„Unsere Teilnahme als Platinum Sponsor ist Ausdruck unseres klaren Bekenntnisses zu internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Gerade der Austausch mit Partnern im Vereinigten Königreich eröffnet wertvolle Perspektiven für Forschung, Lehre und medizinische Innovation“, betont Robert Wagner, Direktor der Danube Private University.

Über die Danube Private University

Die Danube Private University (DPU) mit Sitz in Krems an der Donau zählt zu den führenden privaten Hochschulen Österreichs in den Bereichen Medizin, Zahnmedizin und Life Sciences. Die Universität verbindet exzellente Lehre mit international ausgerichteter Forschung und pflegt Kooperationen mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit.