  • 29.06.2026, 10:50:02
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ORF Vorarlberg bei den Bregenzer Festspielen: Werkstattgespräch „Die Ausflüge des Herrn Brouček“

Am 6. Juli um 20.00 Uhr im Festspielhaus Bregenz, Großer Saal

Wien (OTS) - 

Im Rahmen der 80. Bregenzer Festspiele 2026 feiert die Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ im Festspielhaus Bregenz Premiere. Der tschechische Komponist Leoš Janáček schuf damit ein Werk von beißender Komik und absurdem Witz – eine schonungslose Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen.

Hochkarätige Gesprächsrunde

Bei einem Werkstattgespräch am 6. Juli 2026, zwei Wochen vor der Premiere, geben Festspielintendantin Lilli Paasikivi, Regisseur Yuval Sharon, Robert Jindra (Musikalische Leitung) und Jon Bausor (Bühne, Kostüme) im Gespräch mit Annette Raschner vom ORF Vorarlberg erste Einblicke in das faszinierende Werk, das 1920 in Prag uraufgeführt wurde. Der Eintritt ist frei.

Übertragungen in Radio und im TV

Das Werkstattgespräch wird am 6. Juli auf ORF Radio Vorarlberg um 20.00 Uhr live übertragen.

Die Oper „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ aus dem Großen Saal im Festspielhaus Bregenz ist im Radio live auf Ö1 am 23. Juli um 19.30 Uhr zu hören. Im TV wird sie am 2. August um 22.25 Uhr in ORF III gezeigt.

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