Hitzeschutz: 163.000 Wienerinnen und Wiener erfrischten sich am Wochenende in städtischen Bädern

Wien (OTS) -

Die Extrem-Temperaturen am Wochenende haben einmal mehr die Bedeutung der Wiener Bäder für den Hitzeschutz hervorgehoben: Allein vergangenen Samstag und Sonntag verbuchten die öffentlichen Bäderstandorte 163.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt zählen die städtischen Bäder heuer bereits knapp 850.000 Menschen, das sind um 15 Prozent oder 110.200 Gäste mehr als im Vorjahr.



„Die Stadt Wien bietet zahlreiche Hitzeschutzangebote im öffentlichen Raum an. Dazu zählen 1.800 kostenfreie Trinkbrunnen, mehr als 1.000 schattige Parks und Grünräume und vor allem die Wiener Bäder, die mit ihrer sozialen Tarifgestaltung punkten. Dank Ermäßigungen für sozial Bedürftige, vulnerable Gruppen, Studierende, Kinder und deren Begleitpersonen sind die Bäder für viele Menschen die erste Adresse an heißen Tagen. Deshalb arbeiten wir weiterhin konsequent am Erhalt unserer Bäder.“, sagt Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Der Badesommer 2026 wartet mit einigen Neuerungen auf: So startete vor kurzem mit der Fast-Lane im Gänsehäufel ein Schnell-Zutritt-System für alle mit Dauerkarte. Außerdem testen die Wiener Bäder im Strandbad Alte Donau gerade verlängerte Öffnungszeiten bis 20.30 Uhr.

Bei Schwimmkursen noch Plätze frei

Gute Nachricht für alle Kinder, die Schwimmen lernen oder ihre Kenntnisse verbessern wollen: Bei den beliebten Sommerschwimmkursen in den Hallenbädern sind noch Restplätze frei.

Infos und Anmeldung: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder-kurse-angebote

Alle Infos zum Thema Baden in Wien: https://www.wien.gv.at/freizeit/baden