  • 29.06.2026, 10:34:02
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Lotto: Am Mittwoch wartet ein Doppeljackpot mit 1,8 Millionen Euro

Jackpot auch beim Joker, hier geht es um 300.000 Euro

Wien (OTS) - 

Vergangenes Wochenende hatte Fortuna zumindest bei den Lotto-Ziehungen hitzefrei, weder bei Lotto, LottoPlus oder dem Joker gab es jeweils einen Hauptgewinn. Bei Lotto wartet nun am Mittwoch ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 1,8 Millionen Euro.

Bei Lotto “6 aus 45” war zumindest ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Vorarlberg knapp dran an den “sechs Richtigen”. Hier fehlte im vierten von acht gespielten Tipps lediglich die Zahl 33 auf den Lotto Sechser. Für den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl gibt es einen Gewinn von etwas mehr als 74.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, damit wurde die Gewinnsumme des Sechser-Rangs auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Jeder der insgesamt 36 LottoPlus Fünfer erhält somit mehr als 5.400 Euro. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch geht es hier um rund 150.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es am vergangenen Sonntag keinen Tipp mit der richtigen Joker-Kombination. Damit steht hier in der kommenden Runde nun ebenfalls ein Jackpot auf dem Plan. Für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl warten am Mittwoch dann rund 300.000 Euro im Jackpottopf.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 28. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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