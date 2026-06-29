Technik hautnah: Schülerinnen entdecken technische Berufe beim „Tech-Dating“ in der Landesberufsschule Amstetten

St. Pölten (OTS) -

Rund 100 Schülerinnen aus fünf Schulen der Region nutzten kürzlich beim „Tech-Dating“ in der Landesberufsschule Amstetten die Gelegenheit, technische und handwerkliche Berufe hautnah kennenzulernen. „Ziel der Initiative des Landes Niederösterreich ist es, Mädchen für technische Ausbildungswege zu begeistern und Unternehmen mit potenziellen zukünftigen Fachkräften zu vernetzen. Derzeit entscheidet sich jedes dritte Mädchen für Lehrberufe wie Einzelhandel, Bürokauffrau oder Friseurin, aber nur drei von hundert wählen etwa eine Ausbildung in der Metalltechnik. Unter den Top-10-Lehrberufen von Mädchen findet sich nur ein technischer Beruf. Diese Zahlen zeigen das enorme Potenzial weiblicher Fachkräfte in der Technik“, bringt es Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister auf den Punkt.

Beim Tech-Dating präsentierten sich sechs Unternehmen: ESA Elektro Automation GmbH (Viehdorf), LISEC Austria GmbH (Seitenstetten), ÖBB Infrastruktur AG (Lehrwerkstätte St. Pölten), TKM Austria GmbH (Böhlerwerk), VERBUND AG (Lehrwerkstätte Ybbs) und ZKW Group GmbH (Wieselburg). Ergänzend informierten auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie das AMS NÖ/FIT über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder.

Schülerinnen aus den Mittelschulen Loosdorf, Ramingtal, Strengberg, Neuhofen an der Ybbs und dem Yspertal konnten im Rahmen einer spannenden Rätselrallye an den Unternehmensständen Berufe ausprobieren, Fragen stellen und direkt mit Lehrlingen ins Gespräch kommen. Teschl-Hofmeister betonte die Bedeutung solcher Initiativen: „Frauen in technischen Berufen sind kein Nice-to-have, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Der Schlüssel dazu liegt in umfassender Information über zukunftsweisende Berufsfelder, guter Ausbildung und dem direkten Kennenlernen geeigneter Unternehmen.“

Seit 2013 wurden bereits 19 Tech-Datings an niederösterreichischen Landesberufsschulen veranstaltet. Sie sind Teil einer Reihe von Projekten des Landes Niederösterreich, wie etwa dem Girls' Day oder HTL4Girls, die Mädchen in ihrer Berufsorientierung stärken. „Mit dem Tech-Dating schaffen wir die Möglichkeit, neue Perspektiven aufzuzeigen und Mädchen für Berufe zu begeistern, in denen sie bisher unterrepräsentiert waren. Das ist ein wichtiger Beitrag, um Rollenbilder aufzubrechen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so Teschl-Hofmeister.

Die Landesberufsschule Amstetten, die ein breites Spektrum technischer Lehrberufe wie Elektrotechnik, Mechatronik und Kälteanlagentechnik anbietet, erwies sich als idealer Veranstaltungsort, um den Schülerinnen die Vielfalt handwerklicher Karrieremöglichkeiten näherzubringen.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]