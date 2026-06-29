Nachfrage nach Bargeld in Österreich weiter hoch: bank99 sichert flächendeckende Versorgung

Wien (OTS) -

Seit Oktober 2025 wurden in Österreich allein an bank99-Geldautomaten 466 Millionen Euro abgehoben

Mit rund 1.700 Standorten in Postfilialen und Postpartnern und ca. 250 Bankomaten bietet die bank99 eines der größten Bank- und Servicenetze Österreichs

Für bank99 Kund*innen ist die Bargeldbehebung an Euronet-Geräten in Deutschland, Italien und Kroatien kostenlos möglich

Trotz wachsender Bedeutung digitaler Zahlungsmittel bleibt Bargeld für viele Menschen in Österreich unverzichtbar. Allein an bank99-Geldautomaten wurde seit Oktober 2025 über 3,4 Millionen Mal Geld behoben, mit einem Gesamtvolumen von rund 466 Millionen Euro. Zählt man Bargeldbehebungen an Schaltern bei Postfilialen und Postpartnern hinzu, so sind es sogar mehr als 600 Millionen Euro.

Dieser hohen Nachfrage begegnet die bank99 mit einem engmaschigen Standortnetz in ganz Österreich. Denn während sich viele Finanzdienstleister*innen zunehmend aus kleineren Regionen zurückziehen, kann die bank99 als Tochter der Österreichischen Post weiterhin Kund*innennähe bieten: Mit rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern in ganz Österreich verfügt sie über eines der größten Service- und Vertriebsnetze des Landes. In Postfilialen steht Kund*innen ein umfassendes Serviceangebot zur Verfügung: Vom persönlichen Termin mit einer*einem bank99 Mitarbeiter*in nach Vereinbarung bis hin zur persönlichen Legitimation. Gleichzeitig decken auch Postpartner die wichtigsten Finanzdienstleistungen ab, indem unter anderem das Ein- und Auszahlen von Bargeld mit einem bank99-Konto möglich ist. Dass die flächendeckende Versorgung gut bei den Kund*innen ankommt, zeigen regelmäßig unabhängige Auszeichnungen – die bank99 erreichte sowohl beim ÖGVS-Service-Award in der Kategorie Transparenz bei Girokonten als auch im Rahmen des ÖGVS-Branchenmonitors in der Kategorie Kundenservice den ersten Platz.

Bernhard Hohenegger, Vorstand Markt der bank99: „Als Bank der Post ist unser Anspruch da zu sein, wo unsere Kund*innen uns brauchen – und so, wie sie uns brauchen. Für die einen heißt das Bankgeschäfte rund um die Uhr am Smartphone zu erledigen, für die anderen die persönliche Beratung vor Ort, wenn wichtige Finanzentscheidungen anstehen, und für viele schlicht der verlässliche Zugang zu Bargeld. So bleiben wir für jede Lebenslage die passende Bank."

Kostenlos beheben in Deutschland, Italien und Kroatien

Gerade im Urlaub nutzen viele Kund*innen vermehrt Bargeld, doch oft sind Behebungen im Ausland mit hohen Kosten verbunden. Für bank99-Kund*innen gibt es rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison erfreuliche Neuigkeiten: Behebungen an Euronet-Geräten in den drei beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher*innen – Deutschland, Italien und Kroatien sind für sie ab sofort kostenlos. Das Netz umfasst insgesamt etwa 4.750 Geldautomaten – davon rund 1.850 in Deutschland, 2.170 in Italien und 730 in Kroatien. Es gelten die Konditionen des jeweiligen Kontomodells sowie die individuellen Kartenlimits.

„Wir wollen unseren Kund*innen auch im Ausland verlässliche Unterstützung und echten Mehrwert bieten. Gerade auf Reisen ist es wichtig, rasch, sicher und transparent auf Bargeld zugreifen zu können – ohne versteckte Kosten oder unerwartete Gebühren. Mit der Euronet-Anbindung in Deutschland, Italien und Kroatien schaffen wir dafür ein unkompliziertes Angebot in beliebten Urlaubsländern“ , erklärt Bernhard Hohenegger.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juni 2026)