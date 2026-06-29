„Breaking Media .LAB“: Schüler:innen gestalten Spezialausgabe des Medienkompetenz-Magazins | Dienstag um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

„Medienkompetenz in die Schule“: Dieses Ziel prägt aktuell die gesellschaftliche Debatte. „Medienkompetenz für alle“ ist zugleich der Anspruch, dem sich das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ von JOYN & PULS 4 verpflichtet fühlt. Daraus entsteht das Projekt „Breaking Media .LAB“, eine Spezialausgabe der Sendung, die Medienkompetenz praxisnah vermitteln soll und am Dienstag, um 23:15 Uhr seine Premiere im TV & Stream feiert. Bildmaterial zur Sendung finden Sie HIER.



Erstmals wird „Breaking Media“ nicht nur von der PULS 4-Redaktion gestaltet, sondern kooperiert mit den Schüler:innen des BORG Mistelbach aus Niederösterreich. Die Schüler:innen der Klasse 6C mit dem Schwerpunkt Medien & Kommunikation dürfen nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der TV-Produktion werfen, sondern aktiv an der Gestaltung mitwirken. Von der Themenfindung, über den Recherche-Prozess, bis hin zur Content-Produktion, Interview-Führung und Moderation erleben die Schüler:innen, begleitet von der „Breaking Media“-Redaktion, die journalistische Arbeit hautnah. „Breaking Media .LAB“ zeigt, welche Medienthemen junge Menschen bewegen, wie Ideen entwickelt und umgesetzt werden und präsentiert schließlich das Ergebnis dieses Prozesses im TV & Stream.



Gundula Geiginger, Moderatorin „Breaking Media“: „Der wirkungsvollste Weg zu mehr Medienkompetenz ist die Möglichkeit selbst mitzugestalten. Die möchten wir Schüler:innen bieten. Und auch wir lernen vom Austausch mit jungen Menschen, was sie bewegt, interessiert, und wie wir sie mit journalistischen Inhalten erreichen können.“



Wenn Hass im Netz zunimmt: Grünen-Politikerin Sigrid Maurer bei „Breaking Media“

Immer mehr Menschen sind von Hass im Netz betroffen. Vor allem Jugendliche, die einen Großteil ihrer Zeit in den Sozialen Medien verbringen. Eine Betroffene ist auch die Sängerin PÄM. Sie machte öffentlich, die Abnehmspritze aus gesundheitlichen Gründen zu nutzen. Die Folge: Statt einer sachlichen Diskussion über Gesundheit löste das Statement eine Welle negativer Kommentare aus. Doch wie wirkt sich Hass im Netz auf die Betroffenen aus und wie geht man am besten damit um? An wen kann man sich wenden?



Im Studio spricht Sigrid Maurer, stv. Klubobfrau der Grünen mit den Schülerinnen und „Breaking Media .LAB“-Moderatorinnen Lisa & Valentina über das Gesetz gegen Hass im Netz, persönlichen Erfahrungen mit Anfeindungen im Internet und Möglichkeiten, sich gegen Online-Hass zur Wehr zu setzen. Zudem sprechen die Schüler:innen des BORG Mistelbach dazu mit Christine Piriwe, Sozialpädagogin bei „Rat auf Draht“.



Spezialausgabe „Breaking Media .LAB“ am Dienstag, 30. Juni 2026 um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4