„Lieblingsstücke“: eine persönliche Ö1-Sommerreihe über Musik u. a. mit Erika Pluhar, Michael Heltau und Alina Fritsch

Wien (OTS) -

In der achtteiligen Ö1-Sommerreihe „Lieblingsstücke“ präsentieren ab 4. Juli jeweils samstags ab 8.17 Uhr Kulturschaffende ihre musikalischen Lieblingsstücke – Musik, die für ihr Leben wichtig war und ist. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/lieblings-stuecke.

Die Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin Erika Pluhar eröffnet die Ö1-Sommerreihe am Samstag, den 4. Juli um 8.17 Uhr. „Musik ist ja auch etwas Heilendes“, sagt Pluhar, „ich habe sehr oft auch bei der Musik Zuflucht gesucht. Und deswegen wurde mir sie immer wesentlicher, auch wenn man einsam lebt, dann ist Musik einfach ein Begleiter zur Stille, die ich sehr brauche. Aber nur Stille geht nicht für mich, sondern dann muss irgendwann Musik mein Gesprächspartner werden.“ Erika Pluhar präsentiert in dieser Sendung Musik u. a. von Charlie Chaplin, Dmitri Schostakowitsch, Astor Piazzolla, Gloria Gaynor und Musik, „die ich ehemals noch ganz frisch und jung gehört habe“.

Nicht Gesprächs-, sondern Erinnerungsspeicher, das sind die musikalischen „Lieblingsstücke“, die Burgschauspieler Markus Meyer am 11. Juli präsentieren wird. „Musik weckt sofort Bilder, Emotionen und ganz persönliche Erinnerungen. In erster Linie bedeutet Musik für mich allerdings Bewegung: Der Rhythmus und der Tanz haben mich schon in meiner Jugend geprägt. Die andere Farbe der Musik ist für mich der Gesang – wenn eine Stimme das Herz und die Seele berührt, ist das etwas ganz Einzigartiges. Musik ist eine grenzenlose Sprache, die uns Menschen überall verbindet.“ Zu seinen musikalischen „Lieblingsstücken“ zählt Meyer u. a. Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Whitney Houston und „The Supremes“.

Den Schwerpunkt auf klassische Musik wird in seiner Auswahl am 18. Juli Burgtheater-Ensemblemitglied und Regisseur Philipp Hauß legen: „Musik zielt direkt, ganz tief in uns hinein. Das ist tatsächlich auch das, was ich genieße, wenn ich im Konzert bin, wie Menschen, alle möglichen verschiedenen Menschen, die Augen schließen und man sieht in ihren Gesichtern und man sieht in ihren Körpern, wie sie mitgehen, wie viel Bewegung dort, wie viel Emotion da ist. Und das finde ich herrlich am gemeinsamen Erlebnis Musik.“

„Es gibt Musik, die ich jetzt noch höre, wo ich sofort wieder damals bin in der Kindheit oder in der Pubertät – und gleichzeitig gibt es auch Lieder, die mich immer, also durch mein ganzes Leben, bis jetzt begleitet haben, die mir etwas sagen, das ich eben nicht in Worten ausdrücken kann.“ Die meisten ihrer musikalischen Lieblingsstücke, die Schauspielerin Alina Fritsch vorstellen wird, wird sie ohne Titel und Interpret ansagen. „Man hört so vielleicht offener und unbefangener die Musik“, so Fritsch. Ihre Auswahl reicht am 25. Juli von Jordi Savall, dem Lieblingsmusiker ihrer Mutter Regina Fritsch, bis Tocotronic.

Im August stellen Michael Heltau (1.8.), Simon Löcker (8.8.), Anne Bennent (22.8.) und Johannes Silberschneider (29.8.) ihre „Lieblingsstücke“ vor – jeweils samstags ab 8.17 Uhr in Ö1. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/lieblings-stuecke.