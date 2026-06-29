Forum Dorf & Stadt: Über 100 Dorfhelden erhalten Auszeichnung

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich fand in Höflein/Bruck an der Leitha auf Initiative von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum dritten Mal das „Forum Dorf & Stadt“ mit rund 700 Interessierten aus ganz Niederösterreich statt. Gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl wurde in verschiedenen Workshops über die Themen Digitalisierung, Ortskernentwicklung, Kultur und Tradition sowie Bürgerbeteiligung diskutiert. In allen Bereichen stand vor allem der Wille zur Erneuerung im Vordergrund.

In einer Zeit, die von Unsicherheit und globalen Krisen geprägt ist, zeigt sich ein klarer gesellschaftlicher Trend: Immer mehr Menschen suchen wieder aktiv nach Heimat, Gemeinschaft und Verlässlichkeit. Brauchtum, Ehrenamt und Vereine erleben dadurch eine spürbare Aufwertung. In der Dorferneuerung sind mittlerweile 855 Vereine aktiv – das ist ein Zuwachs von 200 Vereinen seit 2023. „Gemeinsam erneuern wir unsere Dörfer und Städte. In den vergangenen drei Jahren wurden 900 eingereichte Projekte bei der Förderaktion ‚Stolz auf unser Dorf‘ bewilligt“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die Förderung in Höhe von 2.500 Euro pro Projekt ist ein Anreiz, wichtiger sei jedoch der Blick hinter die Projekte: „Die Dorferneuerung zeigt, was Niederösterreich ausmacht: Menschen, die aus Liebe zu ihrer Heimat anpacken und Werte wie Gemeinschaft, Tradition und Zusammenhalt leben. Gerade in unsicheren Zeiten sind sie Mutmacher und Heimatmacher. Die Dorferneuerung ist eine Zukunftsbewegung“, ergänzt Pernkopf.

Das Forum stand auch im Zeichen der Wertschätzung und des Dankes. In Höflein wurden mehr als 100 Dorfheldinnen und Dorfhelden aus ganz Niederösterreich mit einer Trophäe ausgezeichnet. „Das Ehrenamt ist das Fundament unserer Gesellschaft. Es bringt Menschen zusammen und lebt von der Bereitschaft, sich für andere einzusetzen. Dieses Engagement verdient Anerkennung. Deshalb zeichnen wir all jene aus, die mit besonderem Einsatz ihre Heimat verschönern“, so die Obfrau der NÖ Dorferneuerung, Maria Forstner. Nominiert wurden sie von ihren Bürgermeistern und Vizebürgermeistern. Unter den verdienten Vereinsmitgliedern waren auch zwei 16-Jährige.

„Wir müssen den Anspruch haben, jede Krise als Chance zu sehen und das Beste herauszuholen. Dieser Ansporn, unabhängig von den verfügbaren Mitteln stets das Beste für die Menschen vor Ort umzusetzen, ist ein gelebter Leitgedanke der Dorferneuerung und der Anspruch unserer Gemeinden“, so Pernkopf. Deshalb diskutierten die Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Gemeindefunktionären über ihre Anliegen in den Gemeinden. Bei der Veranstaltung präsentierten Gemeinden aus jedem Viertel ihre Projekte. Das zeige einmal mehr, „dass die Kraft der kleinen Einheit die Stärke Niederösterreichs ist und Gemeinden und Vereine durch Kooperationen wachsen, nicht durch Zwangszusammenlegungen“, betont Pernkopf.

Bereits 855 Vereine mit mehr als 30.000 Mitgliedern sind unter dem Dach der NÖ Dorf- und Stadterneuerung aktiv. In über vier Jahrzehnten wurden mehr als 15.000 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 600 Millionen Euro realisiert.

Mit dabei waren unter anderem die Abgeordneten Kerstin Suchan-Mayr, Friedrich Ofenauer, Klubobmann René Zonschitz, Andreas Minnich, Dieter Dorner und Wolfgang Kocevar sowie Hausherr Bürgermeister Otto Auer, der mit seinem Team die Veranstaltung unterstützte. Ebenfalls nach Höflein gekommen waren die Bezirkshauptleute Michael Engel aus dem Bezirk Bruck an der Leitha und Claudia Pfeiler-Bach aus dem Bezirk Gänserndorf.

Mehr Informationen bei Mag. Stefan Kaiser, Kommunikationsleitung, Dorf- & Stadterneuerung, Telefon +43 676 836 88 569, E-Mail [email protected], www.dorf-stadterneuerung.at