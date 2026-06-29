Totschnig: 300 Millionen Euro für Österreichs nachhaltige Land- und Forstwirtschaft

Wien (OTS) -

Die Agrarmarkt Austria (AMA) zahlt auch heuer den zweiten Teil der Leistungsabgeltungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) pünktlich mit Ende Juni an Österreichs Bäuerinnen und Bauern aus. Besonders in der aktuell herausfordernden Situation mit stark gestiegenen Betriebsmitteln und sinkenden Erzeugerpreisen leisten die Zahlungen einen wichtigen Beitrag zur Stabilität und Planungssicherheit unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Die Zahlungen tragen zudem wesentlich zur Sicherung der heimischen Versorgung mit hochwertigen, regionalen Lebensmitteln bei.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont: „Verlässlichkeit ist immer wichtig, aber besonders in herausfordernden Zeiten unverzichtbar. Deshalb sorgen wir auch heuer dafür, dass die Leistungsabgeltungen pünktlich bei unseren Bäuerinnen und Bauern ankommen. Die Zahlungen schaffen Planungssicherheit und bieten Anreize, nachhaltig zu wirtschaften und die Versorgung Österreichs mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln sicherzustellen.“

Die zweite Teilzahlung der GAP-Zahlungen für das Antragsjahr 2025 wird am 29. Juni 2026 durch die AMA angewiesen. Sie umfasst unter anderem die vollständige Vergütung der Maßnahme „Begrünung-Zwischenfrucht“ sowie die 25 % Restzahlungen des Agrarumweltprogramms ÖPUL und der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Die erste Teilzahlung erfolgte ebenfalls planmäßig bereits im Dezember 2025.

Im Doppelbudget 2027/28 wurden ohne Kürzung 3 Mrd. Euro Mittel der Gemeinsamen Agrarpolitik abgesichert, die direkt bei den Betrieben ankommen. Dazu zählen u.a. ÖPUL-, Bio-, Bergbauern- und Investitionsförderungen. Die Hauptauszahlung erfolgt wie gewohnt im Dezember – gemeinsam mit der ebenfalls im Doppelbudget beschlossenen Agrardieselrückvergütung, die um ein Jahr auf Dezember 2026 vorgezogen wird.

„Unsere Bäuerinnen und Bauern leisten täglich weit mehr als die Produktion hochwertiger Lebensmittel. Sie pflegen unsere Kulturlandschaft, stärken den ländlichen Raum, wirtschaften nachhaltig und tragen Verantwortung für kommende Generationen. Diese umfassenden Mehrleistungen verdienen eine klare und angemessene Anerkennung – ich danke unseren Bäuerinnen und Bauern für euren unverzichtbaren Einsatz“, so Totschnig.