Elf Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben vier Motorrad-Lenker, zwei Pkw-Lenker, zwei Fahrrad-Lenker, ein Sattelzugfahrzeug-Lenker, ein Leichtmotorrad-Lenker und ein E-Bike-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag. 26. Juni 2026, im Bezirk Liezen, Steiermark, bei dem ein oben erwähnter Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 39-Jährige verlor auf einer Kuppe in der Rechtskurve den Bodenkontakt und schlitterte in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw und wurde unter diesem eingeklemmt. Der 39-jährige Motorrad-Lenker verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten sechs der elf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, drei auf Landesstraßen B und zwei auf Gemeindestraßen ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, je zwei in Oberösterreich und in Tirol und je einer in Kärnten, Burgenland, Salzburg und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit, in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und gesundheitliche Beeinträchtigung und in je einem Fall Überholen, Übermüdung und Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und vier tödliche Unfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 28. Juni 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 156 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 167 und 2024 137.