AK warnt vor Abzocke bei unseriösen Handwerker:innen!

Wien (OTS) -

Wenn die Tür zufällt und der Schlüssel drinnen steckt, dann ist bei Notdiensten Vorsicht geboten. Die AK warnt vor dubiosen Handwerker:innen im Internet: Diese erscheinen häufig an erster Stelle, locken mit Billigpreisen und stellen dann überteuerte Rechnungen aus. Sofortige Barzahlungen sind da oft üblich. Die AK rät: Speichern Sie eine:n zuverlässige:n Handwerker:in schon jetzt in Ihrem Handy!

Noch schnell den Müll runtertragen, dann passiert’s – die Tür fällt ins Schloss, der Schlüssel in der Wohnung: Wer schnell einen Notdienst googelt, kann auf betrügerische Anbieter stoßen und teuer dafür zahlen. Die AK Konsumentenschutzberater:innen haben immer wieder Beschwerden über betrügerische Handwerker:innen-Notdienste mit sehr hohen Rechnungen.

Bei diesen Warnsignalen sollten alle Alarmglocken läuten: Unseriöse Handwerker:innen arbeiten oft unprofessionell, verlangen völlig überhöhte Preise und bestehen auf sofortige Barzahlung. „Bei einer Internet-Suche werden sie meist zuerst angezeigt und haben niedrige Preise. Wer unter Druck gesetzt oder gar bedroht wird, sollte umgehend die Polizei rufen“, rät AK Konsument:innenschützerin Kirstin Grüblinger. „Nach der Bezahlung einer überhöhten Rechnung ist es häufig schwierig, das Geld wiederzubekommen. Die Anbieter verschwinden schnell wieder aus dem Internet und tauchen später mit neuem Namen wieder auf.“

Wenn’s schnell gehen muss: So schützen Sie sich vor Handwerker:innen-Abzocke

+ Ruhe bewahren: Wenn der Schlüssel klemmt, nicht gleich die an erster Stelle gereihte Telefonnummer aus dem Internet wählen – besonders bei verdächtig günstigen Preisen.

+ Checken Sie die Bewertungen: Achten Sie auf ausreichende Bewertungen. Sind es wenige, überwiegend positive, kann das auch verdächtig sein.

+ Viel höherer Preis als ausgemacht: Bei Verdacht auf Betrug zahlen Sie nicht sofort und verständigen Sie die Polizei.

Schon jetzt vorsorgen: So tappen Sie im Notfall nicht in Kostenfallen

+ Versicherung checken: Werfen Sie einen Blick in Ihre Haushaltversicherung. Viele Polizzen übernehmen die Kosten einer Türöffnung oder empfehlen vertrauenswürdige Schlüsseldienste. Geben Sie die Nummer in Ihrem Handy ein.

+ Notfallnummer speichern: Hinterlegen Sie die Hotline des Kompetenzzentrums für Einbruchsschutz und Objektsicherung (KEO) in Ihrem Handy. Das Zentrum kann rasch seriöse Betriebe mit Gütesiegel vermitteln.

+ Auf Empfehlungen setzen: Speichern Sie eine:n vertrauenswürdige:n Handwerker:in in Ihrem Handy. Erkundigen Sie sich im Familien- und Freundeskreis sowie im Internet nach verlässlichen Schlüsseldiensten. Schauen Sie sich die Bewertungen an – das verringert das Risiko, von einem unseriösen Notdienst abgezockt zu werden.