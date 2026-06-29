Premiere: Peter Alexander erstmals auf österreichischer Briefmarke

Wien (OTS) -

Peter Alexander war einer der beliebtesten und vielfältigsten Unterhaltungskünstler im deutschsprachigen Raum, seine Auftritte, Lieder, Filme und Shows sind bis heute unvergessen. Anlässlich seines 100. Geburtstags, den er heuer gefeiert hätte, bringt die Österreichische Post erstmals eine Briefmarke mit seinem Konterfrei heraus – eine Ehre, die den leidenschaftlichen Briefmarkensammler bestimmt gefreut hätte.

Die von der Grazerin Theresa Radlingmaier entworfene Briefmarke zeigt ein elegantes Portrait von Peter Alexander mit einem für ihn üblichen verschmitzten Blick. Er trägt wie so oft einen schwarzen Anzug mit einer Fliege. Die Peter Alexander-Briefmarke hat einen Nennwert von 3,10 Euro (Tarif: Päckchen Österreich S) und erscheint in einer Auflage von 190.000 Stück. Sie ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: [email protected]) erhältlich.

Am 30. Juni findet im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, 1030 Wien) von 9 bis 13 Uhr ein Sonderpostamt statt. Besucher*innen können die neue Briefmarke erwerben und ihre Briefe und Postkarten gleich mit einem eigenen Peter Alexander-Sonderstempel abstempeln lassen.

Peter Alexander

Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer wurde 1926 in Wien geboren. Bereits in der Schule zeigt sich sein Talent zum Parodieren und Unterhalten, das Gymnasium in Döbling musste er nach mehreren Streichen frühzeitig verlassen. Ein nach Kriegsende begonnenes Medizinstudium brach er nach nur einer Vorlesung ab, um stattdessen am Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel zu studieren. Nach dem Abschluss 1948 war er an verschiedenen Theatern tätig. 1951 nahm er seine erste Schallplatte auf, die seinen Erfolg als Schlagersänger begründete. Zudem drehte er zahlreiche Filme, die leichte Unterhaltung boten und in denen er sein komisches Talent und seine Sangeskünste ausspielen konnte. Berühmt sind etwa die Operettenverfilmungen „Im Weißen Rössl“, „Die Fledermaus“ oder „Die lustige Witwe“ und Klassiker wie „Charleys Tante“ sowie die „Graf Bobby“-Filme. Oftmalige Filmpartner waren Gunther Philipp und Theo Lingen. Große Popularität erlangte er auch durch seine Fernsehauftritte: Von 1963 bis zu seinem Rückzug 1996 waren die Peter-Alexander-Shows Publikumsmagneten. Ebenso erfolgreich verliefen seine Konzerttourneen durch Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Peter Alexander verstarb 2011 in Wien. Der vielseitige Entertainer, Musiker, Schauspieler, Komödiant, Parodist und Pianist erreichte mit seinem unvergleichlichen Wiener Charme und Schmäh, seiner Freundlichkeit, Bodenständigkeit und Professionalität ein großes Publikum. Er war jemand, der den Menschen eine fröhliche Welt zeigte und sie gut unterhielt – und das über viele Jahrzehnte lang.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juni 2026)