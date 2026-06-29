Hanel-Torsch: „Sommer im Gemeindebau“ mit Frauen-, Familien- und Beratungsschwerpunkt

Wien (OTS) -

Im Rahmen von „Sommer im Gemeindebau“ schaffen das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen zahlreiche Aktivitäten direkt in den Wohnhausanlagen und Höfen und vernetzen so die Mieter*innen. Das kostenlose Programm umfasst Frauen- und Familienangebote, soziale Beratung sowie Unterstützung bei Konflikten in den Wohnhausanlagen. Die Angebote können in der Regel ohne Anmeldung besucht werden.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Wiener Gemeindebau bietet mehr als leistbaren und sicheren Wohnraum: Er ist ein Ort des Zusammenlebens und des Zusammenhalts. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringen wohnpartner und Wiener Wohnen ein vielfältiges, kostenloses Angebot direkt zu den Menschen – vom Frauencafé über Eltern-Kind-, Kreativ- und Bewegungsangebote bis hin zu Reparaturcafés. Genauso wichtig ist die Beratung vor Ort – etwa bei Fragen zur Hausgemeinschaft, bei Nachbarschaftskonflikten oder wenn Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt benötigt werden. Denn in Wien schauen wir aufeinander.“

Gute Nachbarschaft als Prävention von Konflikten

Die Aktion „Sommer im Gemeindebau“ stärkt den sozialen Zusammenhalt im Gemeindebau: Wer miteinander ins Gespräch kommt, gemeinsam kocht, musiziert, liest, repariert oder sportelt, lernt die Nachbarschaft besser kennen. Dadurch entstehen Vertrauen und gegenseitige Rücksichtnahme. Oft lassen sich Konflikte sogar vermeiden bzw. minimieren, weil nicht gewartet wird, bis eine Auseinandersetzung ausbricht, sondern frühzeitig das klärende Gespräch gesucht wird.

Vielfältiges Angebot für jeden Geschmack

Im Mittelpunkt des Sommerprogramms stehen Begegnung, Austausch und gemeinsames Mitmachen – mit einem besonderen Fokus auf Angebote für Frauen. Frauencafés, Frauenfrühstücke, Bewegungsangebote und Kreativformate schaffen Räume für Vernetzung und gegenseitige Unterstützung. Ob beim gemeinsamen Kochen, bei Spiel- und Kreativangeboten, beim Chor, beim Tanzen oder beim Sporteln: wohnpartner und Wiener Wohnen bieten im Sommer vielfältige Möglichkeiten, die Nachbarschaft kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Auch für Kinder und Familien ist viel Interessantes dabei. Eltern-Kind-Treffs, Spielstraßen, Leseförderung, Kreativangebote und gemeinsame Aktivitäten schaffen Raum für Begegnung über Generationen hinweg.

Beratungen zu Nachbarschaftskonflikten und Unterstützungsmaßnahmen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem umfassenden Beratungsangebot von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice unterstützt Mieter*innen bei Konflikten im Wiener Gemeindebau und bietet in besonders herausfordernden Situationen auch kostenlose Mediation an. Darüber hinaus ist wohnpartner eine wichtige Anlaufstelle für Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien.

„Ob Konflikte in der Wohnhausanlage oder finanzielle Sorgen im Alltag: wohnpartner ist für die Mieter*innen im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen mit vielfältigen Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren über die Hilfs- und Unterstützungsleistungen der Stadt Wien – kostenlos und vertraulich“, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen

Information: 01/24 503-25960

Ausgewählte Highlights im Juli nach Bezirken (genaue Beschreibung online):

2. Bezirk

Kreativgruppe Krieau – Kochen

Donnerstag, 2. und 16. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Bewohner*innen treffen sich zum gemeinsamen Kochen und Basteln. wohnpartner Grätzl-Zentrum Krieau, Engerthstraße 230, 1020 Wien

3. Bezirk

Frauencafé und Frauenfrühstück

Dienstag, 7. Juli, 10.00 bis 12.00 Uhr

Austausch, Vernetzung und gemütliches Beisammensein für Frauen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien.



Dienstag, 7. Juli, 10.00 bis 12.00 Uhr Austausch, Vernetzung und gemütliches Beisammensein für Frauen. wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien. Kleidertauschbörse

Dienstag, 7. Juli, 11.00 bis 12.00 Uhr

Kleidung tauschen, Ressourcen schonen und Nachbarschaft stärken.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2–4, 1030 Wien.

10. Bezirk

Erlebniswelt Gemeindebau

Donnerstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien



Donnerstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde. wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Deutsch für gute Nachbarschaft

jeden Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr

Niederschwelliges Deutsch-Angebot für Alltagssituationen und gutes Zusammenleben.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien



jeden Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr Niederschwelliges Deutsch-Angebot für Alltagssituationen und gutes Zusammenleben. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Reparatur-Café

Donnerstag, 9. Juli, 13.00 bis 17.00 Uhr

Gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen werden kleine Haushaltsgeräte repariert.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien



Donnerstag, 9. Juli, 13.00 bis 17.00 Uhr Gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen werden kleine Haushaltsgeräte repariert. wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Eltern-Kind-Treff

jeden Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr

Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter und Kinder mit Austausch, Spiel und Frühstück.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien



jeden Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter und Kinder mit Austausch, Spiel und Frühstück. wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere

jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr

Gesundheitsangebot für Frauen von FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien



jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr Gesundheitsangebot für Frauen von FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Pilates

jeden Mittwoch, 10.00 bis 11.00 Uhr

Ganzkörpertraining zur Stärkung von Haltung, Beweglichkeit und Stabilität.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

11. Bezirk

„wienwohntbesser“-Tour

Information und Beratung direkt vor Ort.

Mittwoch, 8. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr

Enkplatz, 1100 Wien



Information und Beratung direkt vor Ort. Mittwoch, 8. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr Enkplatz, 1100 Wien „Respekt Gemeinsam Sicher“-Tour

Dienstag, 21. Juli, 15.00 bis 18.00 Uhr

Austausch, Beratung und Information rund um gutes Zusammenleben im Gemeindebau.

Strindberggasse 1, 1100 Wien

12. Bezirk

Workshop „Familienzirkus“

Dienstag, 7. Juli, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kreativ- und Mitmachangebot für Familien.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk 29/14/R1

15. Bezirk

Spielstraße

Mittwoch, 1. Juli, 16.00 bis 19.00 Uhr

Spiel, Bewegung, Info-Tisch und nachbarschaftlicher Austausch.

Chrobakgasse, 1150 Wien



Mittwoch, 1. Juli, 16.00 bis 19.00 Uhr Spiel, Bewegung, Info-Tisch und nachbarschaftlicher Austausch. Chrobakgasse, 1150 Wien Spiel und Spaß in der Weiglgasse

Mittwoch, 8. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Alternative Freizeit- und Spielgeräte ausprobieren, gemeinsam spielen und niederschwellige Beratung nutzen.

Weiglgasse 10 vor C3, 1150 Wien

21. Bezirk