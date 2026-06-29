- 29.06.2026, 09:30:33
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Hanel-Torsch: „Sommer im Gemeindebau“ mit Frauen-, Familien- und Beratungsschwerpunkt
Kostenlose Aktivitäten vom Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen stärken das Miteinander im Wiener Gemeindebau.
Im Rahmen von „Sommer im Gemeindebau“ schaffen das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen zahlreiche Aktivitäten direkt in den Wohnhausanlagen und Höfen und vernetzen so die Mieter*innen. Das kostenlose Programm umfasst Frauen- und Familienangebote, soziale Beratung sowie Unterstützung bei Konflikten in den Wohnhausanlagen. Die Angebote können in der Regel ohne Anmeldung besucht werden.
Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Wiener Gemeindebau bietet mehr als leistbaren und sicheren Wohnraum: Er ist ein Ort des Zusammenlebens und des Zusammenhalts. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringen wohnpartner und Wiener Wohnen ein vielfältiges, kostenloses Angebot direkt zu den Menschen – vom Frauencafé über Eltern-Kind-, Kreativ- und Bewegungsangebote bis hin zu Reparaturcafés. Genauso wichtig ist die Beratung vor Ort – etwa bei Fragen zur Hausgemeinschaft, bei Nachbarschaftskonflikten oder wenn Informationen zu Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt benötigt werden. Denn in Wien schauen wir aufeinander.“
Gute Nachbarschaft als Prävention von Konflikten
Die Aktion „Sommer im Gemeindebau“ stärkt den sozialen Zusammenhalt im Gemeindebau: Wer miteinander ins Gespräch kommt, gemeinsam kocht, musiziert, liest, repariert oder sportelt, lernt die Nachbarschaft besser kennen. Dadurch entstehen Vertrauen und gegenseitige Rücksichtnahme. Oft lassen sich Konflikte sogar vermeiden bzw. minimieren, weil nicht gewartet wird, bis eine Auseinandersetzung ausbricht, sondern frühzeitig das klärende Gespräch gesucht wird.
Vielfältiges Angebot für jeden Geschmack
Im Mittelpunkt des Sommerprogramms stehen Begegnung, Austausch und gemeinsames Mitmachen – mit einem besonderen Fokus auf Angebote für Frauen. Frauencafés, Frauenfrühstücke, Bewegungsangebote und Kreativformate schaffen Räume für Vernetzung und gegenseitige Unterstützung. Ob beim gemeinsamen Kochen, bei Spiel- und Kreativangeboten, beim Chor, beim Tanzen oder beim Sporteln: wohnpartner und Wiener Wohnen bieten im Sommer vielfältige Möglichkeiten, die Nachbarschaft kennenzulernen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
Auch für Kinder und Familien ist viel Interessantes dabei. Eltern-Kind-Treffs, Spielstraßen, Leseförderung, Kreativangebote und gemeinsame Aktivitäten schaffen Raum für Begegnung über Generationen hinweg.
Beratungen zu Nachbarschaftskonflikten und Unterstützungsmaßnahmen
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem umfassenden Beratungsangebot von wohnpartner. Das Nachbarschaftsservice unterstützt Mieter*innen bei Konflikten im Wiener Gemeindebau und bietet in besonders herausfordernden Situationen auch kostenlose Mediation an. Darüber hinaus ist wohnpartner eine wichtige Anlaufstelle für Fragen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien.
„Ob Konflikte in der Wohnhausanlage oder finanzielle Sorgen im Alltag: wohnpartner ist für die Mieter*innen im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen mit vielfältigen Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren über die Hilfs- und Unterstützungsleistungen der Stadt Wien – kostenlos und vertraulich“, so wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer.
Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:
wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen
Information: 01/24 503-25960
Ausgewählte Highlights im Juli nach Bezirken (genaue Beschreibung online):
2. Bezirk
- Kreativgruppe Krieau – Kochen
Donnerstag, 2. und 16. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr
Bewohner*innen treffen sich zum gemeinsamen Kochen und Basteln. wohnpartner Grätzl-Zentrum Krieau, Engerthstraße 230, 1020 Wien
3. Bezirk
- Frauencafé und Frauenfrühstück
Dienstag, 7. Juli, 10.00 bis 12.00 Uhr
Austausch, Vernetzung und gemütliches Beisammensein für Frauen.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien.
- Kleidertauschbörse
Dienstag, 7. Juli, 11.00 bis 12.00 Uhr
Kleidung tauschen, Ressourcen schonen und Nachbarschaft stärken.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2–4, 1030 Wien.
10. Bezirk
- Erlebniswelt Gemeindebau
Donnerstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr
Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien
- Deutsch für gute Nachbarschaft
jeden Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr
Niederschwelliges Deutsch-Angebot für Alltagssituationen und gutes Zusammenleben.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
- Reparatur-Café
Donnerstag, 9. Juli, 13.00 bis 17.00 Uhr
Gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen werden kleine Haushaltsgeräte repariert.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien
- Eltern-Kind-Treff
jeden Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter und Kinder mit Austausch, Spiel und Frühstück.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien
- Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere
jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr
Gesundheitsangebot für Frauen von FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
- Pilates
jeden Mittwoch, 10.00 bis 11.00 Uhr
Ganzkörpertraining zur Stärkung von Haltung, Beweglichkeit und Stabilität.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
11. Bezirk
- „wienwohntbesser“-Tour
Information und Beratung direkt vor Ort.
Mittwoch, 8. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr
Enkplatz, 1100 Wien
- „Respekt Gemeinsam Sicher“-Tour
Dienstag, 21. Juli, 15.00 bis 18.00 Uhr
Austausch, Beratung und Information rund um gutes Zusammenleben im Gemeindebau.
Strindberggasse 1, 1100 Wien
12. Bezirk
- Workshop „Familienzirkus“
Dienstag, 7. Juli, 14.00 bis 17.00 Uhr
Kreativ- und Mitmachangebot für Familien.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk 29/14/R1
15. Bezirk
- Spielstraße
Mittwoch, 1. Juli, 16.00 bis 19.00 Uhr
Spiel, Bewegung, Info-Tisch und nachbarschaftlicher Austausch.
Chrobakgasse, 1150 Wien
- Spiel und Spaß in der Weiglgasse
Mittwoch, 8. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr
Alternative Freizeit- und Spielgeräte ausprobieren, gemeinsam spielen und niederschwellige Beratung nutzen.
Weiglgasse 10 vor C3, 1150 Wien
21. Bezirk
- Kostenlose Fahrradreparatur
Mittwoch, 1. Juli, 14.00 bis 16.00 Uhr
Gemeinsam mit Velo Peaches und dem Klima-Team werden Fahrräder überprüft und nach Möglichkeit repariert.
Mitterhofergasse 2 im Rosengarten, 1210 Wien
- Eltern-Kind-Café
Dienstag, 28. Juli, 10.00 bis 11.30 Uhr
Eltern können sich bei Kaffee oder Tee austauschen und neue Kontakte knüpfen. wohnpartner informiert bei Fragen zu Gesundheit, Einkommen, Bildung, Wohnen und Erziehung.
wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien
Rückfragen & Kontakt
Stephan Grundei
Mediensprecher Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch
Tel.: 0676/8118 98057
E-Mail: [email protected]
Wohnservice Wien
Presse & Kampagnen
Tel.: 01/24503-25888
E-Mail: [email protected]
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