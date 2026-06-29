Rechtliche Intelligenz für alle: Alawyer startet in Österreich als europäische Rechts-KI

Wien (OTS) -

Während herkömmliche Tools oft schnelle, aber nicht mit Quellen belegbare Antworten liefern, verfolgt Alawyer einen benutzerfreundlicheren Ansatz. Die KI recherchiert auf Grundlage von Gesetzen, Gerichtsentscheidungen, Fachliteratur und anderen offiziellen Quellen wie dem Grundbuch oder dem Firmenbuch. Dabei folgt sie derselben juristischen Methodik, die auch Jurist:innen bei der rechtlichen Recherche anwenden. Die Inhalte werden verständlich und nachvollziehbar aufbereitet, sodass den Antworten auch Laien folgen können. Die Überprüfung der KI-generierten Texte durch eine Expert:in ist dennoch notwendig, da Alawyer weder Rechts- noch Steuerberatung erbringt.

„ Alawyer ist bewusst nicht nur für Juristinnen und Juristen entwickelt und soll auch keinesfalls Anwält:innen oder Steuerberater:innen ersetzen. Im Gegenteil, die KI wurde mit rund 200 Expert:innen entwickelt: Schon jetzt gehören viele von ihnen zu unseren allerersten User:innen und profitieren selbst von dem Paradigmenwechsel im Rechtsbereich “, sagt Wolfgang Deutschmann, Gründer und Geschäftsführer von Alawyer.

Verfügbar ist Alawyer ab sofort mit Gesetzen und Gerichtsentscheidungen aus elf Ländern: neben Österreich und Deutschland zählen Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Polen, Tschechien, Schweden, Dänemark und Finnland mit dazu. In den kommenden Monaten wird Alawyer für Nutzer:innen aus all diesen Ländern verfügbar sein. Der Rest der EU folgt bis zum Jahresende.

Verständliche Rechtsinformationen auf Abruf

Rechtliche Risiken entstehen nicht immer offensichtlich, sie entwickeln sich schleichend. Eine frühzeitige Recherche nach relevanten Gesetzen, Gerichtsentscheidungen und Literatur kann in vielen Fällen schnell Klarheit schaffen. Alawyer hilft dabei, diese rechtlichen Informationen zu strukturieren und zugänglich zu machen. Die KI unterstützt beispielsweise bei Recherchen im Grundbuch oder Firmenbuch, bei Vertragsanalysen oder bei der Aufbereitung von Quellen zu komplexen Rechtsfragen. Privatpersonen erhalten zudem den Hinweis, für rechtliche Beratung unbedingt Expert:innen (z.B. Rechtsanwält:innen oder Steuerberater:innen) hinzuziehen, und können den Chat samt Quellen direkt mit diesen teilen.

Zugang zum Recht, ohne Hürden

Alawyer demokratisiert den Zugang zu Recht. Besonders für Privatpersonen erleichtert die KI die Recherche zu komplexen Rechtsthemen und übersetzt selbst schwierige Inhalte in eine klare, nachvollziehbare Sprache. Der niederschwellige Zugang zu Alawyer über die Web- oder iOS-/Android-App (ab September) ermöglicht es, sofort Orientierung bei jeder Art von Rechtsfragen zu erhalten. Im Gegensatz zu den meisten KI-Lösungen setzt Alawyer nicht auf pauschale monatliche Fixpreise, sondern auf ein Credit-basiertes Modell: Nutzer:innen laden ein Guthaben auf und verbrauchen es anteilig pro Abfrage – bezahlt wird also nur die tatsächliche Nutzung. Zum Ausprobieren stehen kostenlose Credits pro Monat über den Free-Plan zur Verfügung. Für Unternehmen gibt es darüber hinaus eigene Abo-Modelle, Budgetfunktionen sowie die Möglichkeit, Alawyer in ihre bestehenden Software-Anwendungen zu integrieren.

„ Unser Anspruch ist klar: Jeder Mensch soll sich schnell und einfach bei Rechtsfragen orientieren können. In Österreich, in der EU, in Europa – mit Alawyer wird rechtliche Intelligenz für alle zugänglich “, betont Wolfgang Deutschmann.

Das Unternehmen, das mit rund 1,5 Millionen Euro unter anderem durch die EU sowie das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium gefördert wurde, verfolgt dabei einen klar europäischen Ansatz und richtet seinen Blick weit über nationale Grenzen hinaus.