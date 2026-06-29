Es ist soweit: Der 3. Wiener Opernsommer startet!

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, feiert Georges Bizets „Carmen“ Premiere, und eröffnet damit feierlich die 3. Saison des Wiener Opernsommers. Nach den gefeierten Produktionen von „Don Giovanni“ (2024) und „La Traviata“ (2025), steht dieses Jahr „Carmen“ an insgesamt 12 Spielabenden am Programm. Der Wiener Heumarkt verwandelt sich dafür erneut in Wiens einzigartige Open-Air-Opernarena, und bietet damit die einzige Möglichkeit, große Oper im Sommer in Wien zu genießen.

Bizets Meisterwerk erzählt die Geschichte der freiheitsliebenden Carmen und des Soldaten Don José. Was als leidenschaftliche Begegnung beginnt, entwickelt sich zu einem verhängnisvollen Konflikt zwischen Liebe und Besitzdenken. Internationale Opernstars, das Wiener KammerOrchester und der Philharmonia Chor Wien lassen Bizets Meisterwerk in seiner originalen musikalischen Fassung erklingen. Eine besondere Rolle übernimmt Georges Bizet selbst: Als Erzähler begleitet er das Publikum durch die Handlung und eröffnet neue Einblicke in sein berühmtestes Werk.

Oper für die nächste Generation

Schon am Montag, dem 29. Juni, startet der 3. Wiener Opernsommer mit einer ganz besonderen Generalprobe: Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich erleben Georges Bizets „Carmen“ noch vor der offiziellen Premiere. Die Aufführung bildet den Höhepunkt des Schulprojekts des Wiener Opernsommers, das bereits zum dritten Mal junge Menschen für die Oper begeistert.

Jetzt Premieren-Restkarten sichern!

Die Nachfrage nach dem 3. Wiener Opernsommer ist größer denn je. Für die Premiere am 1. Juli sind nur noch wenige Restkarten verfügbar, auch für die weiteren Vorstellungen werden die beliebtesten Plätze knapp. Wer dieses einzigartige Opernerlebnis unter freiem Himmel nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt rasch Tickets sichern.

3. Wiener Opernsommer

Georges Bizet - Carmen

12 Spielabende, 1.–18. Juli 2026

Premiere am 1. Juli 2026

Opernarena am Heumarkt Wien

Lothringer Straße 22, 1030 Wien

Tickets und Informationen unter: www.opernsommer.at