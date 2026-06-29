  • 29.06.2026, 09:01:09
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  • OTS0019

AVISO: Bundesheer präsentiert Projekt „Digitalisierung Wehrdienst“

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, dem 2. Juli, präsentiert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, in Klagenfurt das neue digitale Stellungsverfahren über „bundesheeronline.at“. Stellungspflichtige können künftig wesentliche Schritte im Stellungsprozess freiwillig digital und ortsunabhängig abwickeln.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 1. Juli 2026, 18:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-4304 bzw. [email protected] ersucht.

Ablauf:

09:00 Eintreffen der Medien

09:30 Beginn der Pressekonferenz

10:30 Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort:

Ab 09:00 Uhr Treffpunkt bei der Stellungskommission Kärnten, Welzenegger Zeile 28

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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