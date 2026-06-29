Spitzen-Kulisse beim hochsommerlichen niederösterreichischen Gewerkschaftstreffen mit 1200 TeilnehmerInnen

St. Pölten (OTS) -

Großer Andrang herrschte bei hochsommerlichen Temperaturen beim 5. niederösterreichischen Gewerkschafts-Treffen, das heuer wieder im Festzelt am Wieselburger Volksfest über die Bühne ging. Rund 1200 Funktionärinnen und Funktionäre waren mit dabei. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen waren alle der Einladung von ÖGB und AK gefolgt und gerne gekommen. „Wir sind eine Familie. Das gilt nicht nur beim gemeinsamen Vernetzen und Feiern, sondern auch beim tagtäglichen Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender und AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser, der sich über den großen Zuspruch freute.

Bei einem bunten Rahmenprogramm sorgten die Edlseer für musikalische Unterhaltung im Festzelt, das ganz im Zeichen des Dankes für die Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalvertreterinnen und Personalvertreter, Funktionärinnen und Funktionäre bis hin zu Jugendvertrauensrätinnen und Jugendvertrauensräten stand. Überrascht wurden die Besucherinnen und Besucher vom Auftritt der 13-jährigen Sängerin Amelie Ricca, die mit ihren selbstkomponierten Songs für Begeisterung sorgte.

Angesichts der heißen Temperaturen wurden vorbeugende Maßnahmen getroffen: Sprühnebel und Fächer wurden zur Verfügung gestellt, dazu auf die Zufuhr ausreichend alkoholfreier Getränke geachtet.

„Je mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dem ÖGB beitreten, desto besser können die berechtigten Anliegen der Beschäftigten durchgesetzt werden. Das heutige niederösterreichische Gewerkschafts-Treffen hat eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Zusammenhalt, Kraft und Engagement sich der ÖGB Niederösterreich, seine Fachgewerkschaften, Funktionäre und Betriebsräte den Herausforderungen im Sinne der Beschäftigten stellen“, so Wieser.