ViennaEstate Immobilien AG zählt zu den Top‑Immo‑ Experten 2026 in der Kategorie Entwickler

Wien (OTS) -

Die ViennaEstate Immobilien AG wurde im Rahmen einer aktuellen Studie in Kooperation mit dem KURIER als eines der führenden Immobilienunternehmen Österreichs ausgezeichnet. Diese Studie verdeutlicht, dass sich der heimische Immobilienmarkt nach herausfordernden Jahren zunehmend stabilisiert und die Reputation von Unternehmen noch stärker zu einem zentralen Entscheidungsfaktor für Kund*innen sowie Investor*innen wird. Die Auszeichnung zum Top-Immo-Experten 2026 hebt gezielt jene Unternehmen hervor, die durch Qualität, Professionalität und nachhaltige Marktkompetenz überzeugen.

Wien, 29. Juni 2026 – Für die Top-Experten-Auszeichnung wurden die Reputation von 2.358 Immobilienunternehmen aus den Bereichen Makler, Hausverwaltung und Immobilienentwicklung genau analysiert. Dabei sind rund 7,5 Millionen Datenpunkte aus Online-Bewertungen, sozialen Netzwerken sowie weiteren öffentlich zugänglichen Quellen ausgewertet worden. Die Studie wurde vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Zusammenarbeit mit der JIM Marketing GmbH erstellt und in Kooperation mit dem KURIER veröffentlicht. ViennaEstate freut sich über die Auszeichnung als eines der führenden Immobilienunternehmen Österreichs.

Bestätigung für konsequente Unternehmensstrategie

Die Auszeichnung ist mehr als eine Momentaufnahme: Sie unterstreicht den langfristigen Anspruch, Projekte mit Substanz zu entwickeln und als verlässlicher Partner am Markt zu agieren. „Die Auszeichnung zeigt erneut, dass wir den richtigen Weg gehen. Sie bestätigt, dass unsere Strategie passt und motiviert uns, unsere Linie konsequent weiterzuführen“, betont Vorstandsvorsitzender Mag. Peter Lazar. Für Vorstand Helmut Dietler steht vor allem die Leistung des gesamten Teams im Mittelpunkt: „Diese Auszeichnung ist in erster Linie ein Erfolg unseres Teams, getragen von Engagement, Expertise und dem Anspruch, für unsere Kundinnen und Kunden nachhaltige Lösungen zu entwickeln.“

Fakten auf einen Blick (Juni 2026)

ViennaEstate als Top-Immo-Experte 2026 in der Kategorie Entwickler ausgezeichnet (KURIER-Studie)

Basis: rund 7,5 Millionen Daten von 2.358 Immobilienunternehmen in Österreich aus Bewertungen auf Social Media und in Online-Quellen

Hohe Reputation als zentraler Erfolgsfaktor im stabilisierenden Marktumfeld

Bestätigung der strategischen Ausrichtung und Unternehmensqualität

Über die ViennaEstate Gruppe

Die ViennaEstate Gruppe mit ihren 50 Mitarbeiter*innen blickt auf eine zwanzigjährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen verfügt über 1,2 Milliarden Euro Assets under Management und bietet gemeinsam mit seinen Tochter-gesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette – von Asset Management über klassische Immobilienverwaltung und Maklerwesen bis hin zu bautechnischen Sonderdienstleistungen. Das ganzheitliche Geschäftsmodell umfasst alle Aktivitäten des Immobilienmanagements: vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung.

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