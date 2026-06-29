Die Helfer Wiens: 30 Jahre Sicherheitspädagogische Tage

Wien (OTS) -

Seit 30 Jahren vermitteln die Sicherheitspädagogischen Tage Wiener Volksschulkindern wichtiges Wissen für mehr Sicherheit im Alltag und in Notsituationen direkt am Schulstandort. Zwischen April und Juni nahmen auch in diesem Jahr rund 5.000 Schüler*innen an 18 Wiener Volksschulen an den interaktiven Outdoor-Veranstaltungen teil.

Die Sicherheitspädagogischen Tage sind eine Initiative von Die Helfer Wiens in Kooperation mit dem Wiener Präventionsnetzwerk „K-Kreis“. Der K-Kreis besteht aus Einsatzorganisationen, kommunalen Unternehmen, Abteilungen der Stadt Wien und befreundeten Organisationen und Vereinen, die in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales tätig sind.

Ziel der Sicherheitspädagogischen Tage ist es, Volksschüler*innen lebenswichtige Kompetenzen im Bereich der Sicherheit zu vermitteln. Die Kinder erhalten nicht nur theoretisches Wissen, sondern können auch Einsatzfahrzeuge und Geräte aus nächster Nähe erkunden. Die Veranstaltung findet von 8:30 bis 13:00 Uhr statt und richtet sich gezielt an Kinder der 1. bis 4. Schulstufe.

"Wir in Wien schauen aufeinander. Darum sind die Sicherheitspädagogischen Tage ein essenzieller Bestandteil unserer Präventionsarbeit. Die Fähigkeit, Gefahren zu erkennen und richtig zu handeln, ist ein wertvolles Gut, das wir unseren Jüngsten mit auf den Weg geben wollen. Kinder und Jugendliche sind für uns wichtige Multiplikator*innen, die nicht nur andere Kinder und Jugendliche erreichen, sondern auch deren Familien“, betont Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak.

Der Sicherheitspädagogische Tag beginnt mit einer eindrucksvollen Demonstration eines Fettbrandes. Dabei sehen die Schüler*innen nicht nur, welche Folgen es hat, wenn man versucht, einen Fettbrand mit Wasser zu löschen, sondern lernen auch die richtige Löschmethode kennen. Diese praxisnahe Erfahrung stärkt die Kompetenz, in Notfällen richtig zu reagieren.

Danach starten die Kinder im Klassenverband eine Rätselrallye im Stationen-Betrieb, erforschen verschiedene Einsatzfahrzeuge und lernen Ausrüstungsgegenstände kennen.

Die Sicherheitspädagogischen Tage erreichten in diesem Schuljahr etwa 5.000 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Seit Beginn konnten bereits mehr als 100.000 Schüler*innen erreicht werden.

"Mit den Sicherheitspädagogischen Tagen stellen wir sicher, dass unsere Volksschüler*innen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis lernen, wie sie sich in Notfällen verhalten sollen. Mit dieser Initiative investieren wir in die Zukunft unserer Kinder und stärken die Kompetenz sich und anderen zu helfen“, ist der Leiter von Die Helfer Wiens Dominik Zeidler überzeugt.

„Die Helfer Wiens“ – Vorbereitet sein. Helfen können!

Die Helfer Wiens beraten und schulen gemeinsam mit ihren Einsatz- und Partnerorganisationen über das richtige Verhalten in Notfällen. Sie geben Tipps, die das eigene Leben aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die Wiener Bevölkerung bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Kindergartenkinder bis zu Senior*innen reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“. Auch die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs, das Wiener Sicherheitsfest rund um den Nationalfeiertag auf dem Wiener Rathausplatz, zählt zu den Angeboten der Helfer Wiens.

Der Wiener K-Kreis: Engagement für Prävention und Sicherheit

Am Donauinselfest 1989 schlossen sich fünf Organisationen zusammen, um ein Präventionsnetzwerk zu gründen, das heute als K-Kreis weit über die Grenzen Wiens hinaus Anerkennung findet. Das "K" steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz. Das Netzwerk zählt aktuell 41 Mitglieder aus Einsatzorganisationen, kommunalen Unternehmen, Abteilungen der Stadt Wien und befreundeten Organisationen und Vereinen, die in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales tätig sind. Gemeinsam führen sie Präventionsveranstaltungen, Vorführungen, Vorträge, Netzwerktreffen und Projekte wie „Ich kann Leben retten!“ durch. Für die Wiener Bevölkerung garantiert der K-Kreis auch im Ernstfall jederzeit rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe.



Weitere Informationen:

https://diehelferwiens.wien.gv.at/sicherheitspaedagogische-tage