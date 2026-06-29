Arbeiten für Geh- und Radweg im Ortsteil Zwiemannsbusch abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Kürzlich wurde der neue Geh- und Radwegabschnitt in Zwiemannsbusch (Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Schrems) offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Stadtgemeinde Schrems hat, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreich, entlang der Gemeindestraße Zwiemannsbusch von der Kreuzung mit dem Güterweg „Stadlmannweg“ bis zum Anschluss an den bestehenden Geh- und Radweg, der von Kottinghörmanns nach Zwiemannsbusch verläuft, ein Geh- und Radwegprojekt umgesetzt. Damit konnte eine direkte Anbindung des Gewerbeparks sowie der Katastralgemeinde Kottinghörmanns geschaffen werden. Die Gesamtkosten für den neuen Geh- und Radwegabschnitt belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich 60 Prozent, die Stadtgemeinde Schrems übernimmt die restlichen 40 Prozent.

Der rund 120 Meter lange Geh- und Radwegabschnitt wurde an der Südseite der Gemeindestraße Zwiemannsbusch errichtet. Die Radverkehrsanlage wurde mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau in einer Breite von 3,3 Metern ausgeführt. Sie besteht aus einem 2,3 Meter breiten kombinierten Geh- und Radweg sowie einem einen Meter breiten Sicherheitsstreifen. Zur Abgrenzung von der Fahrbahn dient ein Hochbordstein. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Barrierefreiheit gelegt. Sowohl am Beginn als auch am Ende wurde der Bordstein als Tiefbord ausgeführt, um ein stufenloses Betreten und Befahren zu gewährleisten. Böschungsseitig wurde ein 0,3 Meter breites Bankett errichtet. Sämtliche Einbauten und die Straßenausrüstung wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]