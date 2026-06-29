  • 29.06.2026, 08:23:32
  • /
  • OTS0010

Arbeiten für Geh- und Radweg im Ortsteil Zwiemannsbusch abgeschlossen

Moderne Geh- und Radroute erweitert das Radwegenetz in der Region

St. Pölten (OTS) - 

Kürzlich wurde der neue Geh- und Radwegabschnitt in Zwiemannsbusch (Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Schrems) offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Stadtgemeinde Schrems hat, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes Niederösterreich, entlang der Gemeindestraße Zwiemannsbusch von der Kreuzung mit dem Güterweg „Stadlmannweg“ bis zum Anschluss an den bestehenden Geh- und Radweg, der von Kottinghörmanns nach Zwiemannsbusch verläuft, ein Geh- und Radwegprojekt umgesetzt. Damit konnte eine direkte Anbindung des Gewerbeparks sowie der Katastralgemeinde Kottinghörmanns geschaffen werden. Die Gesamtkosten für den neuen Geh- und Radwegabschnitt belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich 60 Prozent, die Stadtgemeinde Schrems übernimmt die restlichen 40 Prozent.

Der rund 120 Meter lange Geh- und Radwegabschnitt wurde an der Südseite der Gemeindestraße Zwiemannsbusch errichtet. Die Radverkehrsanlage wurde mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau in einer Breite von 3,3 Metern ausgeführt. Sie besteht aus einem 2,3 Meter breiten kombinierten Geh- und Radweg sowie einem einen Meter breiten Sicherheitsstreifen. Zur Abgrenzung von der Fahrbahn dient ein Hochbordstein. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Barrierefreiheit gelegt. Sowohl am Beginn als auch am Ende wurde der Bordstein als Tiefbord ausgeführt, um ein stufenloses Betreten und Befahren zu gewährleisten. Böschungsseitig wurde ein 0,3 Meter breites Bankett errichtet. Sämtliche Einbauten und die Straßenausrüstung wurden an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright