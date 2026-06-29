Von Oberwart nach Cannes: StarJump sorgt für internationale Aufmerksamkeit

Oberwart (OTS) -

Die Cannes Lions sind der Oscar der Werbewelt. Die Kategorie „Outdoor: Breakthrough on a Budget" würdigt Kampagnen, die mit begrenzten Mitteln überproportionale Wirkung erzielen – durch Idee, Strategie und Präzision statt durch Budgetmacht. Die erzielten Ergebnisse wurden vom Cannes Lions Komitee nachgefragt und im Rahmen des Einreichungsprozesses verifiziert und bestätigt. So stand StarJump aus Oberwart neben Weltmarken wie Nike, Coca-Cola, ChatGPT und Volkswagen.

Die Herausforderung: Ein regionaler Underdog gegen urbane Konkurrenz

StarJump ist ein moderner Indoor-Trampolinpark in Oberwart. Die Ausgangslage war anspruchsvoll: Ein Mediabudget von nur 23.500 Euro und eine Zielgruppe, die Freizeitangebote traditionell in größeren Städten sucht. Die Werbeagentur ideas4you, die StarJump vom Naming und Branding bis zur vollständigen Kommunikationsstrategie begleitete, traf eine bewusste Entscheidung: kein Digital-Spend, kein Social Media, keine Performance-Kampagne. Stattdessen 100 Prozent des Mediabudgets konzentriert auf strategisch platzierte Citylights entlang der täglichen Wege der Zielgruppe im Einzugsgebiet von 70 Kilometern.

Die Ergebnisse sprechen für sich

Das kreative Leitmotiv war der „Spring-Loaded Sneaker" als einziges, ikonisches Visual, das urbane Jugendkultur mit physischer Bewegung verband. Die Kampagne lief von Februar bis April 2025. Das Ergebnis: +102,9 Prozent Ticketverkäufe, 96.351 Euro Bruttoerlös, 4:1 Return on Media Investment, im direkten Vergleich gegen einen identischen Zeitraum vor Kampagnenstart.

„Die Wirkung der Kampagne war unmittelbar spürbar und sie hält bis heute an. Maximale Effektivität mit minimalem Budget – genau das macht einen wirklich guten Partner aus." – Roland Poiger, Geschäftsführer StarJump Oberwart

„Das Wichtigste bei Marketing und Werbung sind immer die Ergebnisse. Die Verifizierung im Rahmen des Cannes-Lions-Prozesses zeigt, dass auch eine Kampagne aus Oberwart ihren Platz auf der wichtigsten internationalen Bühne der Kreativwirtschaft haben kann." – Thomas Klepits, ideas4you

Rückfragen:

Thomas Klepits | ideas4you Werbeagentur GmbH

Graben 28, 1010 Wien | Hügelgasse 5, 7400 Oberwart

[email protected] | +43 676 888 098 825 | www.ideas4you.at